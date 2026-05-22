В Махачкале прошла торжественная церемония награждения жителей Дагестана и Чеченской Республики, проявивших мужество и самоотверженность во время чрезвычайных ситуаций. Глава МЧС России Александр Куренков вручил ведомственные награды тем, чьи смелые действия помогли спасти человеческие жизни и минимизировать последствия стихийных бедствий.
«КП-Северный Кавказ» писала о том, в конце марта в Дагестане и Чечне прошли аномально сильные ливни, которое привели к подтоплению сел и городов. Так, например, в Дагестане всего за один день выпало сразу три месячные нормы осадков. Затем в первых числах апреля в Дербентском районе республики прорвало Геджухское водохранилище. Тысячи людей были эвакуированы, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие.
Стихия нанесла многомиллиардный ущерб инфраструктуре: было нарушено электроснабжение, мосты и дороги повреждены из-за схода оползней и селей. Республика до сих пор приходит в себя после тех страшных событий.
В это непростое время многие старались не просто выжить – они помогали тем, кто попал в беду. Именно их чествовали как настоящих героев. Глава МЧС России Александр Куренков лично вручил медали «За спасение погибающих на водах» и нагрудные знаки МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС».
Видео: МЧС России
«Благодарю за вашу жизненную позицию. Вы оказались в том месте в нужное время. Люди остались живы благодаря вашей помощи», - сказал Александр Куренков, обращачсь к награжденным.
Арсен Гуммаев и Полад Сеидов получили нагрудные знаки за активную помощь жителям посёлка Мамедкала Дербентского района во время чрезвычайной ситуации. С первых же часов бедствия они включились в работу: координировали действия волонтёров и управляли спецтехникой. Благодаря их усилиям удалось оперативно очистить территорию от завалов и организовать откачку воды.
Саламбек Абдулбариев был удостоен медали за поистине героический поступок на федеральной трассе Р 215. Когда мощный поток воды обрушился на проезжую часть и начал смывать легковые автомобили, мужчина заметил женщину с тремя маленькими детьми, которые пытались спастись на крыше тонущей легковушки. Вода поднималась, шансов у людей оставалось все меньше.
Тогда Саламбек использовал свой 9 тонный грузовик в качестве спасательного средства. Он подогнал фуру вплотную к тонущему авто, помог женщине с детьми перебраться в нее и перевез в безопасное место. После того как вода спала, герой продолжил свой рейс.
Висхан Закаев получил медаль за смелые действия во время прорыва дамбы на Геджухском водохранилище возле посёлка Мамедкала. Из за обильных осадков вода хлынула в жилой сектор, угрожая сотням людей. Висхан Мусаевич не растерялся и направил тяжёлый экскаватор в эпицентр бедствия. Работать пришлось в крайне сложных условиях, при нулевой видимости под водой и нестабильной почве. Несмотря на это он прорвался к заблокированным ливневым стокам сквозь водные потоки и прорыл две траншеи общей протяжённостью более 100 метров. Благодаря этим действиям вода начала уходить, удалось предотвратить разрушения домов и соцобъектов, и, что самое главное, избежать человеческих жертв.
Уважаемые читатели!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru