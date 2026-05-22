Александр Куренков вручил героям награды. Фото: МЧС России

В Махачкале прошла торжественная церемония награждения жителей Дагестана и Чеченской Республики, проявивших мужество и самоотверженность во время чрезвычайных ситуаций. Глава МЧС России Александр Куренков вручил ведомственные награды тем, чьи смелые действия помогли спасти человеческие жизни и минимизировать последствия стихийных бедствий.

«КП-Северный Кавказ» писала о том, в конце марта в Дагестане и Чечне прошли аномально сильные ливни, которое привели к подтоплению сел и городов. Так, например, в Дагестане всего за один день выпало сразу три месячные нормы осадков. Затем в первых числах апреля в Дербентском районе республики прорвало Геджухское водохранилище. Тысячи людей были эвакуированы, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Стихия нанесла многомиллиардный ущерб инфраструктуре: было нарушено электроснабжение, мосты и дороги повреждены из-за схода оползней и селей. Республика до сих пор приходит в себя после тех страшных событий.

В это непростое время многие старались не просто выжить – они помогали тем, кто попал в беду. Именно их чествовали как настоящих героев. Глава МЧС России Александр Куренков лично вручил медали «За спасение погибающих на водах» и нагрудные знаки МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС».

Видео: МЧС России Глава МЧС России Александр Куренков наградил героев из Дагестана и Чечни за спасение людей при потопе

«Благодарю за вашу жизненную позицию. Вы оказались в том месте в нужное время. Люди остались живы благодаря вашей помощи», - сказал Александр Куренков, обращачсь к награжденным.

Арсен Гуммаев удостоен нагрудного знака «Участнику ликвидации последствий ЧС». Фото: МЧС России

Арсен Гуммаев и Полад Сеидов получили нагрудные знаки за активную помощь жителям посёлка Мамедкала Дербентского района во время чрезвычайной ситуации. С первых же часов бедствия они включились в работу: координировали действия волонтёров и управляли спецтехникой. Благодаря их усилиям удалось оперативно очистить территорию от завалов и организовать откачку воды.

Ведомственный нагрудный знак вручили Поладу Сеидову. Фото: МЧС России

Саламбек Абдулбариев был удостоен медали за поистине героический поступок на федеральной трассе Р 215. Когда мощный поток воды обрушился на проезжую часть и начал смывать легковые автомобили, мужчина заметил женщину с тремя маленькими детьми, которые пытались спастись на крыше тонущей легковушки. Вода поднималась, шансов у людей оставалось все меньше.

Саламбек Абдулбариев спас женщину с тремя детьми. Фото: МЧС России

Тогда Саламбек использовал свой 9 тонный грузовик в качестве спасательного средства. Он подогнал фуру вплотную к тонущему авто, помог женщине с детьми перебраться в нее и перевез в безопасное место. После того как вода спала, герой продолжил свой рейс.

Висхан Закаев награжден за спасение погибавших. Фото: МЧС России

Висхан Закаев получил медаль за смелые действия во время прорыва дамбы на Геджухском водохранилище возле посёлка Мамедкала. Из за обильных осадков вода хлынула в жилой сектор, угрожая сотням людей. Висхан Мусаевич не растерялся и направил тяжёлый экскаватор в эпицентр бедствия. Работать пришлось в крайне сложных условиях, при нулевой видимости под водой и нестабильной почве. Несмотря на это он прорвался к заблокированным ливневым стокам сквозь водные потоки и прорыл две траншеи общей протяжённостью более 100 метров. Благодаря этим действиям вода начала уходить, удалось предотвратить разрушения домов и соцобъектов, и, что самое главное, избежать человеческих жертв.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru