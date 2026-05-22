«У нас растет удивительное поколение»: губернатор Ставрополья встретился с детьми, потерявшими обувь во время шествия на параде Победы

Владимир Владимиров встретился с юными участниками парада Великой Победы. Фото: соцсети губернатора СК

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с самыми юными участниками акции «Наследники Победы». Дети 9 Мая торжественно прошли по главной площади Ставрополя в форме разных родов войск. Вместе с главой города Иваном Ульянченко руководитель региона пообщался с ребятами, их родителями и воспитателями.

Дело в том, что во время праздничного шествия пятеро детей - Антон Пономаренко, Елизавета Гримова, Мария Резниченко, Максим Тенянов и София Казанцева - потеряли обувь. Это стало одним из самых трогательных моментов праздника. Но даже такое досадное происшествие не помешало ребятам держать строй до самого конца. Маленькие участники парада проявили настоящую стойкость.

Фото на память с участником шествия. Фото: соцсети губернатора СК

В ходе встречи Владимир Владимиров поблагодарил родителей и воспитателей за то, что растят детей настоящими патриотами.

«У нас растёт удивительное поколение: умные, добрые, смелые ребята, которые искренне любят свою Родину и ответственно относятся к делу», - высказался губернатор в своих соцсетях.

Также глава региона поблагодарил детей за яркие эмоции в День Великой Победы и пожелал им идти по жизни с гордостью.

