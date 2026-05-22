«У нас растет удивительное поколение»: губернатор Ставрополья встретился с детьми, потерявшими обувь во время шествия на параде Победы

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с самыми юными участниками акции «Наследники Победы». Дети 9 Мая торжественно прошли по главной площади Ставрополя в форме разных родов войск. Вместе с главой города Иваном Ульянченко руководитель региона пообщался с ребятами, их родителями и воспитателями.
Дело в том, что во время праздничного шествия пятеро детей - Антон Пономаренко, Елизавета Гримова, Мария Резниченко, Максим Тенянов и София Казанцева - потеряли обувь. Это стало одним из самых трогательных моментов праздника. Но даже такое досадное происшествие не помешало ребятам держать строй до самого конца. Маленькие участники парада проявили настоящую стойкость.
В ходе встречи Владимир Владимиров поблагодарил родителей и воспитателей за то, что растят детей настоящими патриотами.
«У нас растёт удивительное поколение: умные, добрые, смелые ребята, которые искренне любят свою Родину и ответственно относятся к делу», - высказался губернатор в своих соцсетях.
Также глава региона поблагодарил детей за яркие эмоции в День Великой Победы и пожелал им идти по жизни с гордостью.
Уважаемые читатели!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru