На месте работает поисково-спасательная группа. Фото: стоп-кадр видео Альберта Рабуева

В Чечне два человека пропали после схода лавины. ЧП произошло в приграничной зоне Итум-Калинского района. Сообщается, что на момент схода лавины рабочие занимались очисткой дороги – с тех пор их не видели.

«На сегодняшний день их местонахождение остается неизвестным, и поисково-спасательные операции ведутся в полном объеме и с максимальной отдачей», – сообщил глава Итум-Калинского района Альберт Рабуев.

Поиски пропавших продолжаются. Фото: стоп-кадр видео Альберта Рабуева

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил главе района и начальнику ОМВД по Итум-Калинскому району лично отправиться на поиски. Они посетили место схода в приграничной зоне. Чиновники проехали по Терлойскому сельскому поселению: проконтролировали поиски в селе Малхиста и хуторе Терти.

Родным и близким выражают слова поддержки и надеются, что пропавших найдут живыми и здоровыми. Поиски рабочих продолжаются, спасатели разбирают последствия лавины.

Напомним, в Чечне с 20 мая действует штормовое предупреждение. Синоптики сообщают, что до конца суток 23 мая в республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозами и градом. Ветер при этом может ускоряться до 20-25 м/с. Также предупреждают о возможном повышении уровня воды в реках и сходе селей в горах.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru