О смерти главы Нальчика стало известно утром 24 мая 2026 года. Фото: администрация главы КБР

На 55-м году жизни скончался мэр Нальчика Таймураз Ахохов. Об этом стало известно утром 24 мая 2026 года. Информацию сообщили в пресс-службе администрации главы КБР.

Биография Таймураза Ахохова

Таймураз Борисович Ахохов родился в 1971 году в городе Баксан. В 1995 году с красным дипломом окончил Московский университет имени Ломоносова и вернулся работать в родную республику. В 1996 году стал ведущим специалистом Администрации свободной экономической зоны «Кабардино-Балкария» в Нальчике.

С 1998 года Ахохов работал в налоговых органах. Прошел путь от начальника отдела кадров УМНС до замруководителя управления ФНС России по КБР. В этот период он год служил в органах внутренних дел республики.

«В разное время он также возглавлял межрайонные инспекции ФНС по городу Нальчику и №2 по КБР, работал в органах налоговой полиции и Управлении налоговых преступлений МВД по КБР», – сообщили в администрации главы региона.

В марте 2015 года Таймураза Ахохова назначили замминистра труда, занятости и соцзащиты КБР, а 8 июня того же года он стал главой столицы региона.

О причине смерти Ахохова ничего неизвестно. О дате и месте прощания с мэром Нальчика пока тоже не сообщается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, что в Ставрополе на 92-м году жизни скончалась диктор Эмма Каравинская. На региональном радио она проработала 40 лет. В январе 2026 года за трудовые достижения в развитии средств массовой информации Каравинской вручили краевую награду.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru