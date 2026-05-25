Первый номер «Комсомолки» вышел 24 мая 1925 года. Газета задумывалась как голос молодёжи, печатный орган ЦК ВЛКСМ. И сразу же взяла дерзкий, лёгкий тон, который многим партийным работникам высшего состава казался слишком фривольным. «Посерьёзнее, молодые товарищи!», – ворчали они. Но «Комсомолка» «посерьёзнее» не стала. Она оставалась острой, живой и народной.

За свою историю газета собрала целую коллекцию государственных наград: орден Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени, орден Октябрьской Революции, орден Отечественной войны I степени. А в 2025 году, к столетию, коллектив «Комсомольской правды» был награждён орденом Почёта.

Главное достижение – тиражи. В конце 1980-х ежедневный тираж «Комсомолки» достигал 22 миллионов экземпляров. Это абсолютный рекорд для ежедневной газеты, который не побит до сих пор.

Сейчас «Комсомольская правда» – это мощный медиахолдинг: ежедневная газета, «толстушка» (еженедельный выпуск), сайт kp.ru, радиостанция. Общая аудитория издания превышает 50 миллионов человек в неделю. И, кстати, именно «Комсомолка» первой среди российских СМИ запустила собственный сайт в далёком 1997 году, когда интернет был ещё диковинкой.

101 год – это много. Для газеты, для журналистики, для страны. «Комсомольская правда» прошла через войны, смены эпох, технические революции и всегда оставалась верна себе: острой, честной, любопытной и неугомонной. Как говорил легендарный главный редактор Владимир Сунгоркин: «Мы делаем интересную газету. Поэтому самое главное: наш журналист должен быть очень любознательным, очень любопытным, он должен быть неугомонным».

Вековой рубеж пройден, а значит, начинается новый этап. И это повод чтобы сказать спасибо нашим читателям за верность, газете – за её жизнь, а всей большой команде «КП» за то, что эта история продолжается.

С праздником «Комсомолку» поздравил и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров:

«Поздравляю вас со 101-летием со дня выхода в свет первого номера газеты "Комсомольская правда"!

За более чем вековую историю "Комсомолка" стала одним из самых узнаваемых СМИ страны, сформировала собственную школу в российской журналистике и уникальный стиль, который объединяет вокруг издания читателей разных поколений.

Во все времена газета остается рядом с людьми – рассказывая о главном, поднимая важные общественные темы, обращая внимание к человеку труда, к истории страны, к судьбам людей. И сегодня "Комсомольская правда" уверенно развивается, объединяя замечательные традиции издания и современные медиаподходы.

Ставропольцы ценят внимание издания к жизни нашего края, его людям, достижениям, культурному и экономическому развитию. Благодарю коллектив редакции за объективность, профессионализм и ответственное отношение к слову.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, вдохновения, новых творческих успехов, интересных проектов и преданной аудитории!»