Дагестан снова заливает дождями. Не успела республика оправиться от сильнейших наводнений, как на нее снова обрушилась стихия. С утра 25 мая 2026 года в некоторых районах уровень воды доходит до колена. Местных просят лишний раз не выходить на улицу.

Что происходит в Махачкале после дождей 25 мая 2026 года

Коммунальные службы в Махачкале перешли на усиленный режим работы с ночи с 24 на 25 мая. Как рассказали в местной администрации, работающие специалисты чистили ливневки.

«Из-за непрекращающихся всю ночь дождей специалисты трудятся на наиболее проблемных участках города, чтобы не допустить локальных подтоплений и обеспечить бесперебойный пропуск воды», – заверили в пресс-службе администрации Махачкалы.

В Махачкале перекрыли движение из-за подтоплений после сильных дождей

Заранее перекрыли подачу в магистральный канал Октябрьской революции в черте Махачкалы. Всех работников филиала Дагмелиоводхоза, отвечающих за КОР, перевели в режим повышенной готовности. Сотрудники контролируют состояние водохозяйственных объектов.

Какие районы затоплены в Махачкале

Несмотря на усилия, несколько районов Махачкалы подтопило: вода по колено стоит в районе ЦУМа, проспекта Петра I и в поселке Редукторном. Плывут и улицы Батырая и Гамидова – на второй в районе моста затоплены раскопанные трубы. Горожан просят объезжать затопленные участки.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Дагестану, из-за дождей в городе образовались сильные пробки. Чтобы избежать ЧП, спасатели предупредили о перекрытии дорог. Частично запретили движение по проспекту Петра I и по улице Булача.

«ГУ МЧС России по РД настоятельно рекомендует водителям: планировать маршрут заранее, выбирая альтернативные пути объезда; учитывать возможные задержки в пути и соблюдать дистанцию», – говорится в сообщении ведомства.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Местные студенты возмущаются: в образовательных заведениях Махачкалы не отменили занятия. Они не понимают, как добираться до учебы в такую погоду:

«Каким образом студенты должны добираться до учебы в такую непогоду? Кто будет нести ответственность в случае какого-нибудь ЧП по дороге в колледж, университет?» – задают вопросы дагестанцы.

Дагестанский ЦГМС предупреждает - улучшения обстановки не ожидается до 26 мая. Прогнозируются сильные дожди, град, ливни и ветер с порывами до 15-20 м/с.

Жителей республики предупреждают о возможном повышении уровня воды в реках, а в горах – сход селей малого объема. Людей просят не подходить к рекламным щитам и шатким конструкциям и не парковать рядом с ними автомобили. Водителей просят по возможности не выезжать на дорогу и соблюдать предельную осторожность.

Перекрытие дорог из-за подтопления в Дагестане

Стихия обрушилась не только на республиканскую столицу. Из-за ливней без связи с миром осталось 16 населенных пунктов – три в Курахском и 13 в Чародинском районе.

Так, поднявшийся уровень в реке Хпеджчай размыл водопропускные трубы. Из-за этого оказалась перекрыта дорога к селу Хпюк. Бульдозер проделывает временный объезд, ориентировочно, движение по временной схеме откроют вечером 27 мая.

А поднятие воды в реке Курах перекрыло движение по дороге к селу Бахцуг. Без транспортного сообщения остался один населенный пункт. Дорогу к нему смогут восстановить только после того, как уйдет вода.

В Чародинском районе из-за обвала верхнего откоса на дороге «Цуриб-Арчиб» временно перекрыто движение. Перекрыт проезд к 16 населенным пунктам На место расчистки работает фронтальный погрузчик, ориентировочно, путь откроют в 15 часов 25 мая.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru