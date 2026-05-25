Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Штормовое предупреждение действует в крае уже не первый день. Дожди, которые обрушились на юго-восток региона в воскресенье 24 мая, серьёзно испытали на прочность коммунальную инфраструктуру.

В Минераловодском округе из-за сильных дождей произошел подъем воды в реке Юца. Она стала не просто бурной, а еще и мутной. Настолько, что работу пришлось остановить фильтровальной станции «Юца».

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

«Подача воды временно, до понижения мутности исходной воды, ограничена для абонентов Ставрополькрайводоканала в поселках Новотерский, Змейка и Бородыновка», - сообщает глава Мнераловодского МО Максим Гаранжа

Среди них есть и социальные объекты: в Новотерском без водоснабжения остались средняя школа № 11, детский сад «Антошка», амбулатория и котельная.

Пока вода не вернётся в дома, жителям организовали подвоз. Чтобы оставить заявку, нужно позвонить в диспетчерскую службу водоканала по телефону: 8 (87922) 5-57-67.

В Минводах проливные дожди повредили дороги. 25 мая произошло подтопление дорожного полотна на улице Промышленная. На месте работает техника, сооружают земляной вал, чтобы направить воду в сторону от домов.

В Минводах на Промышленной улице сооружают земляной вал, чтобы отвести воду от домов

А вот жители Предгорного округа начали рабочую неделю в темноте. Глава территории Николай Бондаренко написал в соцсетях, что света нет сразу в нескольких населённых пунктах: Суворовская, Юца, Новая Пролетарка и Садовое.

«Причины уже известны, а вот сроки восстановления пока нет. Связываюсь с каждой бригадой для уточнения и дальнейшей публикации информации», - сообщил Бондаренко.

Он же показал, как сейчас выглядит река Кума в окрестностях станицы Бекешевской. Мощный мутный вал воды несётся, сметая всё на своём пути. Зрелище впечатляющее. Однако, по словам главы округа, уровень воды хоть и поднялся, но поводов для беспокойства пока нет.

В реке Кума в окрестностях Бекешевской поднялся уровень воды.

В Железноводске своя беда. За выходные в городе выпало 17 мм осадков, ливневки не справились с таким объемом. В результате поселок Иноземцево вновь оказался подтоплен, под воду ушли и улицы Железноводска. Особенно тяжело пришлось жителям улицы Оранжерейной. Рельеф города такой, что все воды стекаются в низину, где находится многоквартирный дом.

«На данный момент мы предприняли меры по отводу воды с дворовой территории. Сегодня ночью работы уже велись, будем продолжать. Параллельно прорабатываем вопрос об обустройстве дополнительной ливневки на участке в районе Оранжерейной», - рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

МЧС Ставрополья опубликовало прогноз на 25 мая. И он не особенно радует. В крае ожидается переменная облачность, местами - кратковременный дождь, гроза, а в отдельных районах - сильный дождь. Ветер западный, 6–11 м/с, с порывами при грозе до 15–18 м/с.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru