Старейший мост республики не выдержал сильных дождей. Фото: стоп-кадр видео соцсети СКЖД

Сильные дожди, обрушившиеся на Чеченскую Республику, серьёзно осложнили движение по железной дороге. Вода подмыла опоры моста через реку Аргун, и железнодорожникам пришлось срочно закрывать перегон.

152-метровый мост, построенный в 1893 году - одно из старейших инженерных сооружений региона. Он был построен ещё при прокладке первой железнодорожной ветки на территории Чечни. 133 года - возраст почтенный, и стихия ударила по самому уязвимому месту.

Ведутся работы по укреплению опор. Фото: стоп-кадр видео соцсети СКЖД

Работы на объекте начались сразу после закрытия движения на перегоне Аргун - Ханкала. На место доставили 20 вагонов с бутовым камнем общим объёмом 750 кубических метров. Кроме камня используют массивные железобетонные блоки-тетраподы. На место доставили 25 таких конструкций, ведутся работы по укреплению опор.

Видео: соцсети СКЖД В Чечне восстанавливают старейший мост республики, размытый сильными дождями

Восстанавливают мост больше 30 железнодорожников. В их распоряжении три экскаватора, бульдозер, погрузчик и специализированные ремонтные вагоны. Для работы с пролетными строениями с Горьковской железной дороги прибыл 90-метрового кран. Этот гигант уже помогал восстанавливать мост в дагестанском Хасавюрте после катастрофического потопа в республике.

На время ремонта изменилось расписание. Пассажирские поезда, которые связывают Грозный с Москвой и Волгоградом, теперь прибывают и отправляются со станции Гудермес. А на участке между Гудермесом и Грозным людей перевозят автобусами.

Когда мост полностью восстановят, поезда будут ходить по обычному графику.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru