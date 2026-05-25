Тело утонувшей женщины передали в Россию. Фото: МЧС Южной Осетии

В Южной Осетии три дня продолжались поиски 52-летней россиянки. Она утонула в реке Большая Лиахва примерно в 22:15 21 мая. Тело жительницы подмосковных Химок нашли в 35 километрах от места, где она пропала.

Известно, что россиянка приехала в село Згъубир Дзауского района Южной Осетии со съемочной группой. Их целью была съемка документального фильма об участниках СВО из Южной Осетии. Группа переходила реку по мосту, который примерно в середине сильно расшатался и сбросил людей в воду.

На поиски сразу же выехали силы МЧС Южной Осетии. С каждый днем к работам привлекали все больше людей. Ночью 21 мая поисковые работы приостановили – в темноте отыскать пропавшую было просто невозможно.

Более 200 человек на протяжении трех дней искали россиянку. Фото: МЧС Южной Осетии

Несколько дней спасатели искали россиянку. И вот днем 24 мая МЧС отчиталось о завершении поисков. Тело женщины нашли в 35 километрах вниз по течению.

«О случившемся проинформированы следственные органы, в настоящее время ожидается прибытие их представителей. Поисково-спасательная операция проводилась с 21 мая. В первый день к поискам привлекались 60 сотрудников МЧС. На второй день численность личного состава была увеличена: в работах участвовали 150 человек от МЧС и МВД. На последующих этапах к операции подключились дополнительные силы Министерства обороны и МВД. В общей сложности в поисковых мероприятиях вчера было задействовано более 200 человек», – говорится в сообщении МЧС Южной Осетии.

Тело россиянки отправили в морг для проведения судебно-медицинских исследований. В ночь 24 мая ведомство отчиталось о начале транспортировки погибшей к российско-югоосетинской границы в Северную Осетию.

«Колонну сопровождают представители Посольства Российской Федерации в Южной Осетии. На российско-югоосетинской границе тело будет передано соответствующим службам».

Тело транспортировали в морг, а вечером направили в Россию. Фото: МЧС Южной Осетии

Сейчас тело россиянки передали российской стороне. Тем временем в Южной Осетии Генпрокуратура проводит проверку происшествия и разбирается во всех обстоятельствах трагедии:

«Параллельно с проведением проверки органы прокуратуры дадут правовую оценку действиям лиц, находившихся на месте происшествия. Также будет проверено соблюдение требований безопасности при эксплуатации конструкций и организации услуг отдыха в месте трагедии», – сообщили в Генпрокуратуре Республики.

