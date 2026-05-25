Препараты рядом с едой, шприцы по второму кругу: некроз получила женщина после процедур в Махачкале

Препараты хранились в холодильнике рядом с продуктами. Фото: Роспотребнадзор РД

Желание сэкономить на красоте обернулось угрозой для жизни для жительницы Махачкалы. Девушка обратилась в Роспотребнадзор после того, как косметические процедуры привели к некрозу тканей.

Специалисты надзорного ведомства пришли с проверкой. И там открылась страшная картина. Кабинет пластической хирургии и косметологии был оборудован в обычной квартире. Никаких разрешений и лицензий у «специалистов», конечно, не было. Условия, в которых работал кабинет, не имели ничего общего со стерильностью, безопасностью и хоть какими-то санитарными нормами.

Инструменты не стерилизовали. Одноразовые шприцы использовали по несколько раз - это уже само по себе преступление. Применяли препараты с истекшим сроком годности. Шприцы, ампулы и медпрепараты хранились в обычном холодильнике рядом с сыром и квашеной капустой.

Клиенты охотно шли на процедуры, несмотря на антисанитарию. Фото: Роспотребнадзор РД

Несмотря на дикие условия, недостатка в клиентах не было. Пока одна из них не получила некроз тканей и не пожаловалась в надзорное ведомство.

«Судя по расходным материалам, деятельность была поставлена на поток, недостатка в клиентах не наблюдалось. Несмотря на попытки воспрепятствовать законным требованиям инспекторов, работа кабинета приостановлено. Готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы», - рассказали в республиканском управлении Роспотребнадзора.

А это не единичный случай. Только за текущий месяц Роспотребнадзор приостановил деятельность шести медицинских кабинетов, работавших без лицензии: одного стоматологического и пяти косметологических.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru