Махачкалинское "Динамо" победило "Урал" и сохранило за собой место в Российской Премьер-Лиге. Фото: соцсети ФК "Динамо"

На главной спортивной арене Дагестана, «Анжи-Арене», произошло сразу два важных события. Одно – спортивное, второе – очень человеческое. И второе, пожалуй, даже важнее.

Махачкалинское «Динамо» во второй раз обыграло «Урал» в стыковых матчах и сохранило место в Премьер-лиге. Третий сезон подряд дагестанская команда будет играть в высшем дивизионе страны. За домашней игрой наблюдали больше 11 тысяч зрителей. На трибунах были и официальные лица: врио главы Дагестана Фёдор Щукин, председатель правительства Магомед Рамазанов, бывший руководитель республики Сергей Меликов, а также боец UFC Ислам Махачев.

Но был на стадионе ещё один болельщик. Тот, чьё внимание и присутствие значили для игроков, пожалуй, больше всего.

Азамат - один из самых преданных болельщиков. Фото: соцсети ФК "Динамо"

Юный Азамат приехал из Владикавказа. Он один из самых преданных поклонников «Динамо». По мере возможностей он всегда старается посещать матчи любимой команды. У Азамата есть небольшие проблемы со здоровьем, и скоро ему предстоит операция. Футболисты об этом знали и решили помочь своему юному болельщику.

«Я отвечаю за штрафы в команде. Обычно эти средства мы тратим на банкет. Мы решили все эти деньги отдать Азамату», – сказал нападающий «Динамо» Сердер Сердеров.

Видео: соцсети ФК "Динамо" Динамовцы передали свои штрафы на операцию Азамата из Северной Осетии

Болельщики оценили. В комментариях к посту на официальном канале клуба комментарии: «Молодцы, динамовцы!», «Азамат, здоровья!», «Сердеров – один из символов "Динамо". Свой мужик!», «Здоровья ребёнку».

