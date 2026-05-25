Образ йети вдохновлён легендами о снежном человеке. Фото: стоп-кадр видео соцсети минэкономразвития КБР

В Кабардино-Балкарии теперь есть не только Эльбрус, хычины и Голубые озёра, но собственный йети. Снежный человек стал маскотом республики. Это персонаж, который олицетворяет регион, его дух, природу и культуру. У многих территорий уже есть такие символы: у Сочи - Леопард, у Ярославля - Медведь. А теперь и у Кабардино-Балкарии появился свой узнаваемый герой. Местного йети презентовали в рамках межрегионального форума креативных индустрий «Креативный Эльбрус».

Йети - мохнатое, доброе и немного загадочное существо. Он олицетворяет горный дух республики. Его образ вдохновлён кавказскими легендами о снежном человеке, который якобы обитает в труднодоступных ущельях Приэльбрусья.

Маскот покажет достопримечательности и познакомит с народной кухней. Фото: стоп-кадр видео соцсети минэкономразвития КБР

Но в отличие от классического бигфута, который не идет на контакт и прячется от людей, местный йети - приветливый гид. В презентационном фильме, созданном с использованием технологий искусственного интеллекта, он путешествует по самым красивым местам Кабардино-Балкарии: поднимается на Эльбрус, гуляет по Чегемским водопадам, любуется Голубыми озёрами и дегустирует национальную кухню. Герой рассказывает зрителю, чем гордится республика и почему сюда обязательно нужно приехать.

Пока что у мохнатого амбассадора КБР нет имени. Власти республики объявили конкурс, в нем могут участвовать жители и гости Кабардино-Балкарии. Голосование будет проходить на официальных ресурсах администрации главы региона.

Сегодня турист выбирает не просто «красивое место», а историю, в которую хочется попасть. Маскот - это проводник в эту историю. Он делает бренд региона живым, человечным и запоминающимся.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru