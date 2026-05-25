Две недели без горячей воды: в двух районах Ставрополя с 1 июня остановят котельные на ремонт

Фонтан — это тот же душ, только с видом на город. Фото: Дарья МИТРОФАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июня жители Ленинского и Октябрьского районов Ставрополя останутся без горячей воды. Теплосеть останавливает три котельные на плановый ремонт и подготовку к следующему отопительному сезону 2026–2027 годов.

Под отключение попадают десятки домов в различных частях города. Публикуем полный список адресов, где с 1 июня 2026 года отключат горячую воду:

- ул. Артёма, 5, 35а;

- ул. Дзержинского, 116Б, 116В/1, 116В/2;

- пер. Зоотехнический, чётные дома с 6 по 12; нечётный – 11;

- Зоотехнический квартал, 112;

- ул. Ленина, нечётные с 231 по 245; чётные с 300 по 310;

- ул. Лермонтова, с 191 по 201;

- ул. Мира, чётные с 290 по 308; нечётные с 337 по 347;

- ул. Морозова, нечётные с 1 по 3А; чётные с 4/3 по 14;

Хозяйка, давай научу тебя языком умываться. Фото: Дмитрий СМИРНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- площадь Ленина, 3, 3А;

- ул. Пушкина, нечётные 3 и 29; чётные с 4 по 40;

- ул. Серова, 458, 460, 521, 517А;

- инфекционная больница;

- ул. Макарова, 1, 2, 6/2, 8, 8/1, 8/2, 12/1, 12/2, 16;

- ул. Лесная, 153, 153/1, 155, 157/2, 159, 161, 163, 208А;

- ул. Октябрьская, 164А, 180, 180А, 180Б, 180б/2, 180б/2К.1, 182, 227, 229, 229/1, 231В, 233, 233Д.

Поставщик ресурса напоминает управляющим организациям (УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН), а также владельцам ведомственного жилого фонда, детских садов и производственных зданий, что нужно самим отключить внутридомовые системы отопления. Если запорная арматура старая и не перекрывает полностью, то необходимо установить заглушки на подающей и обратной трубах. Иначе при гидравлических испытаниях повышенным давлением могут прорвать трубы.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru