Итальянский шеф-повар Пьер Карбонара побывал во Владикавказе. Вдохновившись местным колоритом, горами, природой и традициями, он придумал новое оригинальное блюдо – лазанью с рагу из баранины. Как гость проводил время в республике и что подтолкнуло его к такому необычному сочетанию ингредиентов, показали в кулинарном шоу на федеральном канале.

Задумка шоу проста: ведущий Михаил Стогниенко возит своего друга, итальянского шеф-повара Пьера Карбонару, по разным уголкам России. Гость угощает местных жителей изысканными деликатесами и проверяет, оценят ли люди, привыкшие к сытной домашней еде, его кулинарные изыски. Если Пьеру не удается впечатлить народ, он обязан приготовить блюдо, которое точно придется им по душе.

Во Владикавказе Пьер угостил владикавказцев итальянским блюдом пармиджано под сыром страчателла. Оценка дегустаторов оказалась неоднозначной:

«У нас в Осетии люди очень избирательны в еде, поэтому понравиться нам достаточно трудно», – сказала одна из девушек, когда Пьер принес свое блюдо. Другие эту тенденцию подхватили:

«Сыр – вкусно, помидоры – вкусно, баклажаны – не вкусно»;

«Блюдо недоваренное, недожаренное. Мне не понравилось»;

«Я бы придумала что-то поинтереснее. Скучное блюдо».

В целом, дегустаторам не хватило специй и мяса. «Ты ведь на Кавказ приехал, Пьер», – поддержал народ ведущий, попробовав блюдо шефа.

Чтобы реабилитироваться перед осетинами, Пьер решил изучить культуру и особенности республики. Он вместе с ведущим отправился смотреть красоты и наблюдать за традициями Осетии.

Первым делом Михаил и Пьер приехали посмотреть на национальные танцы и даже сами попробовали исполнить Симд [танец, который исполняется в Осетии вокруг костра – Прим.]. После они отправились в горы, но в полной мере насладиться красотами не вышло из-за сильного снегопада. И в конце трипа по традиции московских гостей накормили осетинскими пирогами – итальянский повар остался в восторге от этого блюда.

Когда путешествие закончилось, Пьеру предстоял следующий шаг – готовка нового необычного блюда, которое точно должно понравиться строгим дегустаторам. На рынке Владикавказа он купил все необходимые продукты, пообщался с продавцами и решил приготовить лазанью с рагу из баранины.

На этот раз владикавказцы остались довольны и высоко оценили мастерство шефа:

«Как бы сказали у нас – хӕрзад хæринаг. Это значит наивкуснейшее блюдо. Я ставлю ему 10 из 10»;

«Я ставлю этому блюду бесконечность из 10! Выключайте камеры, я сейчас буду есть руками».

