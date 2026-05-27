Лишить неприятеля провианта и воды! Как я боролась с тараканами и что помогает на самом деле

Все перепробовала, а тараканы не уходят. Фото: Елена БЕРГ. Перейти в Фотобанк КП

Мне всегда казалось, что тараканы - это проблема кого-то другого. Ну, знаете, они живут в общежитиях, в старых домах, у соседей, которые не выносят мусор. У меня их быть не может.

Оказалось, ещё как может. Как-то ночью зашла на кухню, а они уже тут. Сидят в раковине, шевелят усами. Смыла их и забыла. А потом началось настоящее нашествие. Прусаки всех размеров нагло бегали по столу, выглядывали из кухонных шкафов. Последней каплей стал таракан, упавший с потолка в утренний кофе.

Это война. Забегая вперед, скажу, что она проиграна с разгромным счётом. Потом ещё раз проиграна. И ещё. Зато теперь я знаю о тараканах то, что не напишут в инструкции к мелку за 50 рублей. Делюсь опытом, который стоил мне денег, нервов и пары десятков шариков с борной кислотой.

Врага надо знать в лицо!

Как говорили древние, хочешь победить врага, узнай его сильные стороны. А у тараканов их сразу несколько. Во-первых, всеядность. Хлебные крошки, которые вы смахнули со стола, им хватит на месяц. А если не хватит, перекусят мылом или кормом из кошачьей миски.

Во-вторых, высокая резистентность. Они адаптируются быстрее, чем мы покупаем новые средства. Использовала одно средство? Через месяц у выживших выработался иммунитет.

И, наконец, плодовитость. Тараканихи - заботливые мамаши. Они носят яйца с собой в специальной «сумочке»-оотеке, которая находится на конце брюшка. Мать сбрасывает её буквально за несколько часов до того, как из неё вылупятся личинки. В одной оотеке 20–40 яиц, а за жизнь одна самка таракана может вывести 200–300 новых насекомых.

А еще тараканы – мастера играть в прятки. Обожают укромные тёплые места: пространство за холодильником, шкафчик под мойкой, стык за плинтусом, газовая плита. Могут не показываться на глаза, но по косвенным признакам вы можете понять, что в квартире уже не одни. Будет куча их следов: чёрные точки (помёт), рассыпанные хитиновые шкурки (они их сбрасывают, когда растут), оболочки оотеки (легкие, хрупкие, похожи на зернышки бурого риса).

В этой битве пленных не берем

Мириться с такими соседями (которые к тому же не платят коммуналку), не хотелось, поэтому в борьбе с непрошеными квартирантами я перепробовала всё - от народной отравы до профессиональных средств. Рассказываю, что реально работает.

Народные способы

Решила начать с самого скрепного, народного. Как-то же боролись с тараканами до изобретения химии. На запрос «народные средства против тараканов» интернет выдал такой рецепт: «Смешиваем порошок борной кислоты с яичным желтком, добавляем ванилин или сахарную пудру, крахмал, мука. Накатать шарики и разложить в местах, где скапливаются тараканы. Менять шарики по мере засыхания».

Я вам скажу, что у меня шарики не успевали засохнуть. Тараканы их сжирали подчистую. Такая диета явно шла им на пользу: усачи стали блестящими, толстыми. Павших от народного средства на кухне не наблюдалось.

И еще одно народное средство, которое, как уверяли, действует на все сто. Только нужно верить. Итак, на убывающий месяц, после заката, постучите ручкой ножа по порогу и скажите:

«Выйди на порог,

Тараканий куманек,

Выйди сюда, тараканья кума.

Кума, возьми свата

И всю родню богату.

Идите с пола, с полатей, с окон и стен,

Со всех дверей, со всех щелей.

Ступайте туда, откуда нет возврата сюда.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Аминь».

Вот честное слово, если бы я читала тараканам «Илиаду» на сон грядущий эффект был бы тот же.

Моя оценка: 0/5. Если только заботитесь о тараканьем духовном и физическом развитии.

Тараканы, заходи по одному, морозить вас буду! Фото: Елена БЕРГ. Перейти в Фотобанк КП

Порошки

Что обещают производители: «тараканы едят порошок, приносят его в гнездо на лапках, заражается вся колония».

Звучит, конечно, многообещающе. Я сыпала дуст во все щели. Знаете, что произошло? Тараканы стали ходить в обход. Тотального падежа, как заявлено на упаковке, не случилось.

На мой взгляд, средство так себе. Единственный плюс – дешевое, но при этом порошок может быть опасен для аллергиков, его неудобно наносить на вертикальные поверхности, и, честно говоря, средство малоэффективно.

Моя оценка: 2/5. Только как дополнительное средство в комплексе.

Аэрозоли

Что обещают производители: «мгновенное уничтожение», «убивает наповал».

Честно говоря, аэрозоль – это как снайперская винтовка в войне, где нужна артиллерия. Я купила баллон, устроила вечером газовую атаку. Тараканы, которые были на виду, сдохли геройской смертью. Но те, что прятались глубоко в щелях и гнёздах, даже не чихнули.

Плюсы есть: быстрый эффект, результат видишь сразу. Но минусы все же весомее - токсично, не действует на яйца и личинок. Через неделю вылупится новое поколение, которое уже не боится вашего дихлофоса.

Моя оценка: 3/5.

Гели

Что обещают производители: «Длительный эффект, тараканы приносят яд в гнездо, умирает вся колония».

На самом деле: да, средство работает. Но не мгновенно. Как советовала инструкция, намазывала гель пунктиром за холодильником, под раковиной, вдоль плинтусов, там, где тараканы ходят чаще всего. Буквально через пару дней на кухне появились дохлые насекомые. Но уже через месяц мор прекратился – привыкли, значит.

Плюсы геля - экономичный (одного шприца на всю квартиру хватит), не воняет, не виден, если наносить аккуратно. Но есть и минусы. Если тараканов много – со временем перестает работать. Они привыкают, эффект пропадает.

Моя оценка - 4/5. Работает, но не как монопрепарат.

Мы вернемся! мы всегда возвращаемся! Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Клеевые домики-ловушки

На самом деле отличное средство, чтобы понять масштаб бедствия. Если за ночь попалось 20 штук и больше – готовьтесь, предстоит серьезная зачистка. Но полностью проблему они не решают.

Плюсы - безопасны для детей и животных, наглядно показывают динамику. Но в то же время малоэффективны при большом заражении, не убивают яйца.

Моя оценка: 4/5. Хороши как система мониторинга и дополнительный рубеж.

Профессиональные средства

Это концентраты, которые нужно разводить водой и распылять с помощью опрыскивателя. Они содержат ядовитые микрокапсулы, которые прилипают к лапкам тараканов, и те разносят его по гнезду. Купила на маркетплейсе, развела по инструкции, надела респиратор (отрава воняет и жжёт кожу, серьёзная химия, кстати) и обработала все щели, плинтусы, пространство за мебелью, вентиляцию. Утром картина на кухне – словно Мамай прошёл – куда ни глянь – дохлые тараканы.

Моя оценка: 5/5. Быстро и эффективно.

Где-то полгода мы блаженствовали. В квартире не наблюдалось даже тараканьей лапки. А потом они пришли от соседей и все началось по новой. Но это уже совсем другая история.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru