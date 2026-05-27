Бриллианты ценою в жизнь: суд Ингушетии вынес приговор охотнику за драгоценностями спустя 20 лет

История с ограблением торговцев драгоценными камнями длилась почти 20 лет.

Эта история как сценарий голливудского боевика. Отель на побережье, бриллианты, коварство. Только это не кино. Это реальная уголовная история, которая тянулась почти 20 лет. И только теперь суд поставил в ней точку.

Верховный суд Ингушетии вынес приговор 46-летнему Юсуфу (имя изменено. – Прим.). Его признали виновным в разбойном нападении на торговцев драгоценными камнями, которое произошло ещё в 2006 году в Дубае.

Всё началось с желания лёгкого заработка. Осенью 2006 года Юсуф согласился за 10 тысяч долларов вступить в преступную группу. Вместе с тремя подельниками они планировали напасть на продавцов бриллиантов в Объединённых Арабских Эмиратах и забрать камни.

25 сентября 2006 года Юсуф с одним из сообщников вылетели из Москвы в Дубай. Там в гостинице встретились с двумя другими участниками группы и окончательно утвердили план.

На следующий день, 26 сентября, они арендовали номер в отеле и договорились о встрече с двумя продавцами драгоценных камней.

Дальше все прошло по согласованной схеме. Когда продавцы пришли и подтвердили, что принесли бриллианты, одного из них преступники ударили три раза по голове. Мужчина упал. В это время Юсуф схватил второго продавца за шею и ударом в лицо повалил на пол. Двое других нападавших связали обоих, заклеили рты скотчем и забрали четыре бриллианта массой от 3,41 до 4,57 карат. По тем временам их рыночная стоимость составляла больше трех миллионов рублей.

После этого вся четвёрка скрылась с камнями, оставив потерпевших связанными в номере. Одному из пострадавших удалось освободиться и позвать на помощь. А вот второй от полученных травм скончался.

Розыск преступников, следствие и судебные разбирательства длились почти 20 лет.

Суд вынес приговор - 9 лет в колонии строгого режима.

На заседании Юсуф признал, что участвовал в разбойном нападении. Но отказался от дачи показаний и заявил, что лично никого не убивал и не пытался убить. По его словам, он вообще погибшего и пальцем не тронул. Однако суд посчитал его вину доказанной.

«Приговором Верховного Суда Республики Ингушетия от 26.05.2026 признан виновным в разбое организованным группой, в целях завладения имуществом в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и приговорен к 9 годам лишения свободы, без штрафа, с отбыванием наказания в ИК строгого режима», - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы РИ.

А вот в убийстве и покушении на убийство его оправдали, суд посчитал, что в этих эпизодах нет состава преступления.

