«Вы повезете известного актера»: мошенники обокрали таксиста по новой схеме на Ставрополье

В Предгорном округе Ставрополья таксист стал жертвой новой схемы мошенников. Заказ для «очень важного гостя региона», якобы известного артиста, обошелся в копеечку не заказчику, а исполнителю.

Обычный рабочий день для 49-летнего водителя. Заказы поступали через приложение – он приезжал, забирал клиента и вез на нужную точку.

На очередном заказе ставропольцу позвонили (по номеру через приложение). С того конца трубки заказчик стал рассказывать, что водителю предстоит везти очень известного актера. И выдвинул небольшой райдер: не курить в салоне, не превышать скорость. А что более приятно – заказ оплатят заранее!

Таксист, даже если знал об известных схемах мошенников с «безопасными счетами», «финансированием терроризма» и прочим обманом, все равно рассказал информацию о своей карточке. Может, подумал, что известные личности обманывать не станут? Или не придал значение данным, которые диктовал? Это уже не имеет значения, ведь неожиданно с карты списали все деньги:

«Собеседник попросил продиктовать данные банковской карты и код, пришедший потерпевшему в SMS-сообщении, после чего водитель заметил, что произошло списание 100 тысяч рублей с его банковской карты», – рассказали в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Именно тогда таксист понял, как сильно его обманули. Ставрополец пошел в полицию, где на неизвестных возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Если аферистов все же удастся поймать, им будет грозить до пяти лет колонии.

Полиция в очередной раз просит никогда, ни при каких обстоятельствах не называть незнакомцам коды из SMS и данные банковской карты. Неизвестные, которые просят эту информацию, – мошенники.

Если вы стали очевидцем ЧП или ч