Эшкаконское водохранилище расширят и углубят: Мишустин дал поручение властям Ставрополья и КЧР

Эшкаконское водохранилище – главный питьевой источник для города-курорта. Фото: соцсети Евгения Моисеева

Весной 2026 года жители Кисловодска, Малокарачаевского района КЧР и соседних территорий жили в режиме жёсткой экономии. Причина - единственный источник питьевой воды, Эшкаконское водохранилище, резко обмелело.

Проблема связана сразу с несколькими факторами: неблагоприятными климатическими условиями, гидрологическими изменениями и слабым притоком воды. Из-за этого под угрозой оказалась стабильная работа Эшкаконского гидроузла – ключевого элемента всей системы водоснабжения региона.

Обычно в водоём поступает больше ста тысяч кубометров воды в сутки. Но малоснежная зима и почти полное отсутствие осадков сделали своё дело. Приток резко упал, и водохранилище заполнилось едва на пятую часть от проектной мощности.

Люди это почувствовали сразу. В конце марта в Кисловодске ввели жёсткий график подачи воды: дважды в день, утром и вечером, всего на несколько часов. В соседних районах Карачаево-Черкесии, например в Малокарачаевском, было ещё хуже - там воду отключали на сутки и дольше. Властям пришлось организовать подвоз воды цистернами.

Только к середине апреля уровень воды в водохранилище начал восстанавливаться. График отключений отменили. Но осадок, как говорится, остался. Жители боятся, что летом история может повториться. Похоже, их опасения были услышаны на самом верху.

Михаил Мишустин поручил проработать вопрос очистки и увеличения ёмкости водохранилища.

В Минводах прошло совещание Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. В рамках совещания премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству Ставропольского края и Карачаево-Черкесии до августа проработать вопрос очистки и увеличения ёмкости водохранилища. Разработка документа будет вестись совместно со специалистами федеральных Минприроды, Росимущества и Росводресурсами.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru