Эшкаконское водохранилище расширят и углубят: Мишустин дал поручение властям Ставрополья и КЧР

Весной 2026 года жители Кисловодска, Малокарачаевского района КЧР и соседних территорий жили в режиме жёсткой экономии. Причина - единственный источник питьевой воды, Эшкаконское водохранилище, резко обмелело.
Проблема связана сразу с несколькими факторами: неблагоприятными климатическими условиями, гидрологическими изменениями и слабым притоком воды. Из-за этого под угрозой оказалась стабильная работа Эшкаконского гидроузла – ключевого элемента всей системы водоснабжения региона.
Обычно в водоём поступает больше ста тысяч кубометров воды в сутки. Но малоснежная зима и почти полное отсутствие осадков сделали своё дело. Приток резко упал, и водохранилище заполнилось едва на пятую часть от проектной мощности.
Люди это почувствовали сразу. В конце марта в Кисловодске ввели жёсткий график подачи воды: дважды в день, утром и вечером, всего на несколько часов. В соседних районах Карачаево-Черкесии, например в Малокарачаевском, было ещё хуже - там воду отключали на сутки и дольше. Властям пришлось организовать подвоз воды цистернами.
Только к середине апреля уровень воды в водохранилище начал восстанавливаться. График отключений отменили. Но осадок, как говорится, остался. Жители боятся, что летом история может повториться. Похоже, их опасения были услышаны на самом верху.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В Минводах прошло совещание Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. В рамках совещания премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству Ставропольского края и Карачаево-Черкесии до августа проработать вопрос очистки и увеличения ёмкости водохранилища. Разработка документа будет вестись совместно со специалистами федеральных Минприроды, Росимущества и Росводресурсами.
Уважаемые читатели!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru