Главврача медцентра отправили под арест за взятку в 12 млн на Ставрополье

Фото: СУ СКР по СК

В Ставрополе задержали главного врача одного из краевых медицинских учреждений после передачи ему 12 млн рублей. По версии следствия, эти деньги он получил за помощь фармацевтической компании в заключении контракта на поставку лекарств.

Операцию проводили сотрудники краевого управления ФСБ совместно со следователями. Главврача задержали сразу после получения денег. Название медучреждения и имена фигурантов не раскрываются.

Фото: СУ СКР по СК

Как сообщили в правоохранительных органах, схема была связана с подготовкой закупки препаратов для медучреждения. Руководитель больницы должен был составить техническое задание под конкретную компанию, чтобы позже именно она получила контракт.

«Денежные средства предназначались за подготовку технического задания для закупки в медицинское учреждение лекарственных препаратов с целью последующего заключения контракта с фармацевтической компанией взяткодателя», – сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю.

Видео: СУ СКР по СК

Передача денег проходила через заведующего-провизора аптеки при медучреждении. При этом сотрудник уже участвовал в оперативно-разыскных мероприятиях.

«После получения денежных средств взяткополучатель был задержан сотрудниками Управления с поличным», – добавили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Деньги передали директор фармацевтической компании и его предполагаемый сообщник. Уголовное дело возбудили по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Фото: УФСБ России по СК

Передача произошла 19 мая. После задержания у фигуранта прошли обыски и выемки документов. Изъятые 12 млн рублей признали вещественным доказательством. Суд уже избрал главврачу меру пресечения: на время следствия он будет находиться под стражей.

Кроме того, уголовное дело возбудили и в отношении предполагаемых взяткодателей. Их подозревают в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ).

Фото: УФСБ России по СК

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства дела, допрашивают свидетелей и изучают документацию.

danil.yurkov@phkp.ru