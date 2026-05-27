Спит на лавочке и доедает объедки: сирота с эпилепсией из Махачкалы несколько лет живет на улице – положенную квартиру ему не выдали

На скамейке по улице Расула Гамзатова в Махачкале уже полгода живет 24-летний Магомедфазил Курбетов. Парень – круглый сирота: ни мамы, ни папы, ни дальних родственников. В 2021 году он выпустился из детского дома и должен был получить квартиру, положенную всем детям-сиротам от государства. Но на календаре май 2026, а жилья у Магомедфазила до сих пор нет. Историей молодого человека поделилась жительница города в социальных сетях:

«Я вижу этого мальчика уже, наверное, полгода, а может, и больше. Он здесь постоянно на скамейке спит. Всегда так: я прохожу на работу – он спит».

Парень рассказал женщине, что полгода назад его выселили из квартиры и теперь ему приходится ночевать на улице. После выпуска из детского дома он обращался куда только мог – просил, чтобы ему наконец выдали квартиру, положенную по закону. Чиновники обещали решить вопрос до 1 мая 2026 года, но слова не сдержали.

«Государственные люди говорили, что отдадут первого мая квартиру. И до сих пор не отдали. И до сих пор вот так мучаюсь. Сейчас они сказали, что через год отдадут. Но я знаю – не отдадут», – рассказывает Магомедфазил.

Вдобавок ко всему у парня эпилепсия. Приступы случаются постоянно. Поесть нормально негде: признается, что часто доедает объедки у магазина рядом с его скамейкой. Если повезет – ночует в мечети. Если нет – снова на той же спасительной скамейке.

Магомедфазил Курбетов на встрече с Раджабом Багомедовым. Фото: ЦУГ Махачкалы

Сейчас выживать особенно трудно – на улице льют дожди. Парень надеялся, что с наступлением весны станет легче, но в этом году погода не радует.

После того как ролик разлетелся по местным телеграм-каналам, на ситуацию наконец обратили внимание чиновники. Прокуратура Дагестана организовала проверку. Надзорники пообещали «дать оценку соблюдению законов и рассмотреть вопрос о внесении актов прокурорского реагирования».

Также с парнем связался глава ЦУГ Раджаб Багомедов. После личной беседы выяснилось, что Магомедфазил родился в Дербентском районе, жил в детском доме, а сейчас прописан в Махачкале. Состоит в очереди на получение жилья для детей-сирот. Молодому человеку предложили место в пункте временного размещения, чтобы ему было где жить до получения квартиры.

«В настоящее время с Курбетовым заключен предварительный договор о предоставлении жилья. Завершаются процедуры по закупке жилых помещений. Приобретено 93 помещения, осталось приобрести четыре. По мере завершения указанных процедур Магомедфазил Курбетов будет обеспечен жилым помещением», – добавили в ЦУГ.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru