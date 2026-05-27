В свои 26 лет Слава Марлоу – уже легенда Фото: Даниил ОПАРИН.

30 мая 2026 года парк Победы в Ставрополе официально откроет летний сезон. Гостей и жителей краевой столицы ждет большой концерт. Его специальным гостем станет Slava Marlow (Артем Готлиб).

«Друзья, дышите ровно, ладно? И обязательно запоминайте дату, когда официально начнется жаркое, насыщенное лето! Везем для вас легенду современной музыкальной индустрии, продюсера, битмейкера*, блогера, многогранную личность короче! Так что соберитесь. Мы уже сами немножко завидуем тем, кто разделит этот денек с нами!» – поделились организаторы мероприятия.

Слава Марлоу родился в Новосибирске в 1999 году. Он окончил музыкальную школу по классу фортепиано, еще год занимался на саксофоне. В 16 лет парень увлекся битмейкингом, завел видеоблог.

В июле 2019 года музыкант под псевдонимом Manny выпустил первый альбом, который прошел незамеченным. Дальше события развивались стремительно.

В сентябре Слава выпускает трек и одноименный видеоклип «Моргенштерн**, давай сделаем фит (общую композицию – прим.)» В октябре популярный рэпер отвечает согласием, а в декабре выходит клип на их первую совместную песню. Ролик, созданный за два часа что называется «на коленке», за первые сутки собрал почти 2,5 миллиона просмотров. Количество подписчиков Славы выросло в сотни раз (сейчас на разных платформах их от 200 тысяч до 3 млн).

Исполнители продолжили сотрудничество. Всего за неделю в прямом эфире они записали целый альбом, одной из фишек которого стал войс-тег (звуковая подпись, вставленная в песню фирменная узнаваемая фраза) «Слава, что ты сделал?». И вновь ошеломительный успех – миллион прослушиваний за первый час после выхода, 500 млн – за три месяца. Простой скромный парень из Новосибирска взлетел на музыкальный Олимп и вошел в рейтинг самых богатых российских звезд по версии Forbes.

В марте 2021 года Слава выпустил клип на один из своих самых популярных сольных треков «Ты горишь как огонь», а в мае объявил о прекращении сотрудничества с Моргенштерном*.

На некоторое время артист ушел в тень из-за депрессии и проблем в личной жизни. Писать музыку он не перестал, а вот выступлений долго не было. Когда Слава вернулся к активной концертной деятельности, публика вновь тепло приняла его.

КСТАТИ

Билеты на концерт, в рамках которого выступит Slava Marlow, на данный момент стоят 1200 рублей. Но ближе к мероприятию цена обычно увеличивается.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

...Слава Марлоу отказался от отца, написал хит за сутки и начал рано лысеть?

* Битмейкинг – процесс создания музыкальных битов (запоминающихся, характерных, повторяющихся фрагментов ритма), аранжировок и инструментальных композиций (минусов), которые служат основой для песен. Чаще всего термин используется в контексте хип-хопа, рэпа, R&B и электронной музыки.

** внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов на территории России

