Запер двери и сделал неприличное предложение: водитель маршрутки час не выпускал женщину и требовал «вместе отдохнуть»

В Махачкале проводят проверку по факту жалобы пассажирки на настойчивого водителя.

Настойчивого маршрутчика-соблазнителя проверят сотрудники следственного комитета в Махачкале. Ловелас пытался силой добиться близости с одной из пассажирок, но остался ни с чем. Жалобу на водителя опубликовали в местных соцсетях.

Дело было около полуночи. 49-летняя местная жительница осталась наедине с водителем маршрутки – остальных пассажиров то ли уже высадили на своих остановках, то ли изначально никого не было в салоне. Соскучившийся по женской ласке мужчина пошел на крайности и, остановив автобус в неприметном месте, заблокировал двери.

Предложение мужчины было неожиданным и пугающим: он пригласил пассажирку поехать с ним «вместе отдохнуть». Судя по времени и месту свидания, романтический ужин при свечах и прогулка по набережной в его планы не входили. Соблазнитель решил взять женщину измором и не выпускал ее из салона больше часа. После долгих отказов она оказалась на свободе только в 00:40, рассказали пользователи сети.

Следователи такой романтики тоже не оценили. В СУ СКР по Дагестану начали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконное лишение свободы».

«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении ведомства.

Если история подтвердится, сам мужчина может отправиться «отдыхать» надолго. По статье предусмотрено наказание до двух лет колонии.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru