«Щук освободили от золота»: ставропольцам показали, как проходит процесс реставрации исторических фонтанов «Дельфины»

В Ставрополе продолжается восстановление одного из самых узнаваемых городских объектов – каскада фонтанов «Дельфины». Всеми этапами реставрации в соцсетях делится специалист, которому доверили непростую работу. И пока фигуры находятся в мастерской, за их судьбой наблюдает весь город.

Ставропольцы относятся к «Дельфинам» особенно трепетно. Скульптуры давно стали частью городского пейзажа и символом центра Ставрополя. Они стоят на проспекте Октябрьской Революции уже больше 70 лет, с 1954 года, – их рисуют дети на пленэрах, фотографируют туристы, мимо ежедневно ходят сотни людей.

Сейчас специалисты приступили к первому этапу восстановления – зачистке старых слоев краски. Работа идет медленно и очень аккуратно. На кадрах видно, как реставратор с помощью строительного фена и инструментов слой за слоем снимает золотое покрытие, которым фигуры покрывали в последние годы.

Под ним постепенно открывается настоящая поверхность скульптур. Особенно заметно это оказалось на хвостах рыб – под толстым слоем краски скрывалась выразительная фактура старого бетона.

В комментариях местные жители не скрывают эмоций:

«Спасибо, что освободил щук от золота».

Многие признаются, что переживали за судьбу фонтанов после многочисленных разговоров о реконструкции и возможной замене.

«Спасибо вам за видео! Мы всей семьей за них переживали, думали, совсем убрали», – пишут ставропольцы.

Сам реставратор отвечает жителям под каждым роликом и старается подробно рассказывать, что происходит со скульптурами.

«Было бы кощунством их убрать. Это история города. Я буду выкладывать весь процесс реставрации, чтобы город был полностью спокоен и наблюдал за нашей работой», – сказал он в комментариях.

После зачистки фигурам предстоит еще несколько сложных этапов восстановления. Сначала скульптуры промоют и обработают специальными составами от плесени и грибка. Затем специалисты смоют всю химию, укрепят бетон и только после этого перейдут к восстановлению утраченных элементов.

При этом реставратор уже намекнул на возможные изменения внешнего вида фонтанов. По его словам, после восстановления «Дельфины», вероятно, больше не будут золотыми. Фигурам хотят вернуть исторический серый цвет. Правда, официально этот вариант пока не подтвержден.

История с реставрацией «Дельфинов» длится уже несколько лет. Еще в 2021 году стало известно, что декоративная стенка 1954 года нуждается в серьезном восстановлении. Тогда власти предложили заменить старые бетонные фигуры бронзовыми копиями, созданными по 3D-моделям.

Эта идея вызвала волну недовольства среди жителей. Ставропольцы опасались, что город потеряет привычный облик центра города и оригинальные скульптуры, с которыми у многих связаны детские воспоминания.

Позже дополнительные исследования показали, что сохранить подлинные фигуры все-таки возможно. После этого проект пришлось корректировать, а сроки работ сдвинулись.

Весной этого года реставрация перешла в активную фазу. В апреле специалисты вывезли несколько фигур рыб и чаш фонтана для детального обследования и восстановления. Тогда же стало известно, что некоторые элементы находятся в настолько плохом состоянии, что их придется изготавливать заново.

Сейчас главная задача реставраторов – максимально бережно сохранить оригинальный облик «Дельфинов» и вернуть им исторический вид. Завершить работы планируют к началу осени, но сроки еще могут корректироваться в зависимости от сложности восстановления.

