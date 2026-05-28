«Хватит ждать!»: четыре невесты в свадебных платьях прилетели в Дагестан и требуют женихов – на поиски всего месяц

Подруги вылетели из Москвы при полном параде, готовые сыграть свадьбу хоть в тот же день. Фото: стоп-кадр видео соцсетей

Четыре незамужние подруги – Аурелия, Надежда, Виолетта и Дарья – решили взять судьбу в свои руки. Принцы не являются, а время идет. «Хватит ждать!» – сказали девушки и отправились на поиски счастья туда, где, по их мнению, скрываются настоящие мужчины.

Подружки подготовились основательно. Сделали свадебные прически и макияж, а платья, хоть и б/у, но свадебные, нарядные. Было принято решение не тратить время на сборы и лететь сразу так: при полном параде.

Пройти досмотр было трудно, но девушки справились. Фото: стоп-кадр видео соцсетей

В аэропорту авантюристки привлекли массу внимания. Особенно сильно они обеспокоили службу безопасности аэропорта. На всех рамках сотрудники тщательно осматривали девиц в пышных платьях. Но в конце концов их все же пропустили в самолет. Три часа – и они уже на Северном Кавказе.

Девушки не стали терять времени: с ходу начали афишировать свое предложение выйти замуж даже сотрудникам махачкалинского аэропорта. Но договориться с ними не удалось – поэтому пришлось ехать дальше.

Девушки с ходу стали искать женихов. Фото: стоп-кадр видео соцсетей

Видео быстро разлетелось по сети. Дагестанцы приняли их радушно, некоторые даже пообещали помочь с поисками кандидатов:

«У меня тоже брат холостой. Никак не женим его».

«Добро пожаловать, девчонки! Отдохните от души, но в рамках закона. Если кто-то понравился – забирайте», – написали радушные жители республики.

С ходу, правда, «того самого» девушки не встретили. Но они не отчаиваются: невесты дали себе месяц в Дагестане. За это время они будут осматривать местные красоты и искать среди местных мужчин своего принца, чтобы в конце июня уже сыграть четыре свадьбы прямо среди гор.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru