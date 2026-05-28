В Северной Осетии всего два маковых поля Фото: Евгения ТОКАРЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Северной Осетии местные жители бьют тревогу – любители красивых фотографий уничтожают маковые поля. Люди просят властей разобраться и предотвратить дальнейшее вытаптывание лугов.

Ситуации придали огласку в социальных сетях. В Северной Осетии всего два маковых поля. Одно – около села Старый Батако, второе – в селении Дарг-Кох. От наплыва туристов сильно пострадала вторая территория.

Видео: «Таки Хаб ртт » Маковые поля в Северной Осетии уничтожают ради фотосессий

Очевидцы сообщают, что сюда толпами стали приезжать туристы на автомобилях. Водители, не стесняясь, заезжают в поля и колесами уничтожают растения. Местные возмущены: почему люди решили, что фотографии стоят уничтожения природы? И в какой момент это стало нормой?

«Серьезно, у вас вообще есть понимание, что природа – не декорация для контента? Эти поля не для того, чтобы их раскатывали колесами ради пары лайков», – пишут в местных пабликах.

Дикая природа, особенно такая хрупкая, требует к себе особого внимания. Жители Осетии просят власти Кировского района, в котором и находится пострадавшее маковое поле, разобраться в вопросе и принять меры. Иначе от растений скоро ничего не останется.

КСТАТИ

Дикие маки, встречающиеся на Кавказе, занесены в Красную книгу России. Это растение находится под строгой охраной. Сбор, повреждение, продажа или покупка этого вида дикорастущих цветов запрещены законом и влекут за собой административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru