Иностранца-террориста посадят на 20 лет за подготовку теракта в Ессентуках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Южный окружной военный суд вынес приговор иностранцу-террористу, который планировал устроить взрыв на железной дороге в Ессентуках. Будучи сторонником радикальных взглядов, в январе 2025 года преступник получил задание от неизвестных кураторов.

Участники террористической организации обозначили иностранцу задачу. Сперва надо изготовить бомбу, а потом установить и взорвать ее на объекте железнодорожной инфраструктуры. Целью преступников была дестабилизация ситуации и убийство гражданских.

Террорист собирался подорвать объект на железной дороге Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Террорист последовал указаниям и купил все необходимые компоненты для создания СВУ. Все детали и элементы он хранил у себя дома. Там их нашли прибывшие с обысками силовики:

«Злоумышленник приобрел в магазинах компоненты, которые хранил по месту своего жительства. Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю», – рассказали в прокуратуре Ставропольского края.

Видео: УФСБ России по Ставропольскому краю Задержание террориста, планировавшего подрыв на ж/д в Ессентуках

Иностранца задержали. На него возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к теракту, создающее опасность гибели человека», «Участие в террористической организации» и «Приготовление к незаконному изготовлению взрывных устройств».

И хотя фигуранту грозило пожизненное, суд вынес меньший срок Фото: Ольга ЮШКОВА.

Только по первой статье преступнику грозило вплоть до пожизненного. Но суд с учетом позиции гособвинителя вынес более мягкий приговор. Иностранца приговорили к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Первые пять лет срока осужденный просидит в тюрьме.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru