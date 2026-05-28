«Не испытывайте судьбу»: где можно купаться на Ставрополье с 1 июня, а где легко подхватить гепатит и «зуд купальщика»

С 1 июня в Ставропольском крае стартует купальный сезон. Жители и гости региона смогут официально плавать в местных реках и озерах, но только в тех водоемах, которые прошли санитарные проверки. Главный специалист-эксперт краевого управления Роспотребнадзора Ирина Тюрнина в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала, где можно купаться без риска для здоровья и почему опасны «дикие» пляжи.

Пять официальных зон уже готовы

На сегодняшний день положительные санитарно-эпидемиологические заключения получили пять рекреационных зон:

– пруд на территории базы отдыха «Лесное озеро» (село Верхнерусское, Шпаковский округ);

– база отдыха на участке акватории Балки Ключевской (село Казинка, Шпаковский округ);

– Комсомольский пруд (Ставрополь);

– пруд Казинка (Шпаковский муниципальный округ);

– пруды на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Пелагиада» (село Пелагиада).

Ирина Тюрнина добавляет, что это не окончательный список. Документы других зон отдыха находятся на рассмотрении. Корректировки сроков связаны с изменениями погоды. В ближайшее время перечень разрешенных мест пополнится.

Почему официальный пляж – это безопасно

Многие недооценивают риски и плавают в местах, где вода визуально кажется чистой, полагая, что в ней нет никаких бактерий, но это заблуждение. В официальных зонах отдыха качество воды и почвы проверяют регулярно: пробы отбирают раз в 10 дней, а также перед открытием сезона и после каждого сильного ливня. Если находят отклонения – пляж временно закрывают. На территории «диких» пляжей такую работу никто не проводит.

«Безопасными считаются только те пляжи, которые официально открыты и имеют заключение Роспотребнадзора, поскольку за ними осуществляется регулярный контроль, включая лабораторный, оборудованы зоны отдыха, исключены сбросы сточных вод и водопои скота».

Чем грозит купание в запрещенных местах

Купание в неположенных местах может сильно ударить по здоровью. В водоемах, которые не прошли необходимые проверки, можно подхватить острые кишечные инфекции (сальмонеллез, эшерихиоз), вирусный гепатит А, лептоспироз, паразитарные заболевания.

Особо опасным медики считают лептоспироз. Возбудитель попадает в воду с мочой больных животных (грызунов, коров, коз и свиней) и живет в пресной воде до 200 дней. Заболевание протекает в тяжелой форме с поражением почек и печени. Пациентам требуется реанимация. Без своевременного лечения лептоспироз может привести к летальному исходу.

Даже если просто окунуться, не глотая воду, можно заработать отит, конъюнктивит и дерматит. А купание в водоемах, где живут утки и гуси, грозит церкариозом , или «зудом купальщика». Церкариоз – это острое паразитарное заболевание кожи, вызываемое микроскопическими личинками плоских червей (церкариями). Личинки паразитов проникают в кожу за считанные минуты. Заболевание развивается быстро: в течение получаса после выхода из воды. В местах проникновения личинок (чаще всего это голени, бедра, ягодицы) краснеет кожа, появляются покалывание, жжение, зуд. Позже появляется сыпь. Паразиты погибают быстро, но за это время развивается аллергический дерматит.

«Проявите бдительность. Не стоит полагаться только на визуальную оценку чистоты водоема. В первую очередь обратите внимание на наличие на берегу предупредительного знака: "Купание запрещено". Если такой знак установлен, не испытывайте судьбу».

Правила безопасного купания

– Выбирать только санкционированные пляжи.

– Следить за сообщениями Роспотребнадзора о закрытии зон отдыха.

– Не купаться в незнакомых водоемах, особенно там, где есть водоплавающие птицы и пресноводные моллюски.

– Ходить по пляжу и траве вблизи воды в пляжной обуви.

– Принимать душ сразу после купания.

– Стараться не открывать рот и не глотать воду во время купания.

– Пить только бутилированную воду.

– При любом недомогании после купания следует срочно обратиться в поликлинику или вызвать бригаду скорой. Промедление может быть чревато.

«Помните, что опасность заражения через воду в открытых водоемах сохраняется с июня по сентябрь. Выполнение этих несложных советов поможет избежать инфекционных осложнений»

