Шокирующая история произошла в Дагестане. В поселке Семендер (это один из районов Махачкалы), в автобусе подростки спровоцировали пенсионера на конфликт. Они цокали старику, который сидел впереди них. Тот отреагировал и пытался сделать замечание.

Словесная перепалка переросла в драку. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как один из подростков нанес пожилому мужчине удар ногой. От удара пенсионер упал на ступеньки автобуса и не смог самостоятельно подняться.

Видео - его, кстати, записали сами подростки, - разлетелось по дагестанским пабликам. Славу юношам оно, конечно, принесло, но не такую, как они рассчитывали. Жители республики в комментариях не скрывали своего возмущения: «Потерянное поколение. Ни уважения, ни чести , ни совести. Ударить пожилого человека», «Народу много, людей мало», «В автобусе есть камеры, вычислить, структурам, привлечь родителей, подростка публично привлечь извинением», «Бессовестные малолетки. Никто из сидящих не заступился. Надеюсь это не оставят так», «Опять скажут туристы во всем виноваты. Надо не туристов обсуждать - они приехали и уехали, а вот такие поступки».

Происшествием заинтересовались правоохранители. Следственный комитет республики квалифицировал нападение подростков на пожилого мужчину как хулиганство и возбудил уголовное дело. Соответствующая статья УК РФ предусматривает крупный штраф – до 1 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы до 7 лет.

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления», - сообщает СУ СКР по Республике Дагестан.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru