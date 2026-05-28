Местные отстаивают зелень и право на спокойные прогулки у дома. Фото: предоставлено собеседником редакции

В последнее время жители улицы Тельмана в Ставрополе потеряли покой. И дело не только в том, что за окном ведутся шумные ремонтные работы – людей тревожит судьба их придомовой территории. От рабочих они услышали, что скоро вдоль домов проложат велосипедную дорожку. И, как рассказали «КП-Северный Кавказ», это совсем не устраивает ставропольцев.

Как объяснили жители улицы Тельмана, причин для недовольства у них немало. Во-первых, люди возмущены, что о таком важном изменении в структуре улицы они узнали совершенно случайно – от рабочих, которые укладывают на улице тротуар.

«Администрация города не проводила опрос населения, проживающего на данном отрезке улицы Тельмана, об оборудовании тротуаров велосипедной дорожкой. Нас просто поставили перед фактом. Никто из сотрудников местного самоуправления не спросил нашего мнения и не предупредил о проведении данных работ», – рассказали местные в разговоре с корреспондентом «КП».

Во-вторых, люди опасаются, что установленная велодорожка станет источником хаоса на улице и будет регулярно подвергать опасности местных жителей. В доме живут дети, дети-инвалиды, инвалиды и старики, которые ежедневно выходят из дома на придомовую территорию. А если вдоль двора будут регулярно ездить велосипеды и электросамокаты, ДТП не избежать, считают заявители.

Люди годами обустраивали территорию, высаживали цветы и стелили асфальт. Фото: предоставлено собеседником редакции

Третья причина, почему люди яростно выступают против изменений, вызывает больше всего эмоций. Рабочие сообщили, что новую велодорожку разместят за счет сокращения палисадников, которые местные жители годами лелеяли. Люди возмущены: они всегда следили за участком у дома, убирали, высаживали цветы и даже стелили асфальт за свой счет.

«Все – виноградники, загородки, сортовые розы – все будет срезано в честь велосипедной дорожки. Режут и пилят деревья, ветки и бросают на наши же участки».

Как объяснили «КП» в пресс-службе администрации Ставрополя, велодорожку решили установить по просьбам представителей велосообществ, учреждений и горожан. При разработке проекта учитывали и рельеф, и плотность застройки улицы Тельмана. Потому решение провести работы на улице от Доваторцев до Партизанской считают оправданным и необходимым.

«В некоторых местах в полосу обустройства велодорожки частично попадают газоны и палисадники, созданные жителями зачастую на неразграниченной территории в нарушение правил благоустройства».

По словам городской администрации, подрядчик и муниципалитет работают с местными жителями и готовы помочь пересадить растения и установить ограды.

Но люди таким раскладом недовольны. Они составили коллективную жалобу прокурору Ставропольского края Юрию Немкину. Жители улицы Тельмана требуют не устанавливать велодорожку и не вносить какие-либо другие изменения в устройство их придомовой территории.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru