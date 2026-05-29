Субсидия 925 тыс. и экономия полмиллиона в год: самый доступный электромобиль Evolute i-JOY

Фото: пресс-служба Evolute

Ставрополье — регион с развитой инфраструктурой и большими расстояниями между городами, где особенно ценится экономичный транспорт. Электромобиль здесь давно перестал быть экзотикой: привлекательные условия государственной поддержки и прозрачная экономия эксплуатационных расходов делают его прагматичной альтернативой традиционным автомобилям. Городской электрокроссовер EVOLUTE i-JOY — наглядный пример.

EVOLUTE i-JOY построен на современной платформе Quantum S3 и оснащен электродвигателем мощностью 163 л.с. с крутящим моментом 290 Н•м. Разгон до 100 км/ч — за 8 секунд. Тяговая батарея емкостью 51,87 кВт•ч обеспечивает запас хода до 386 км, а быстрая зарядка от 30% до 80% занимает всего 18 минут. Кузов полностью оцинкован, а начальные комплектации уже включают, обогрев сидений, лобового стекла и рулевого колеса. Во всех комплектациях электромобиль оснащен камерами кругового обзора и климат-контроль.

Фото: пресс-служба Evolute

Экономия эксплуатации EVOLUTE i-JOY может достигать 500 тыс. рублей в год. Она складывается из нескольких составляющих: стоимость электроэнергии для зарядки в разы ниже затрат на бензин, техническое обслуживание проще и дешевле, льготный транспортный налог. Владельцы EVOLUTE бесплатно проезжают по большинству платных федеральных трасс и освобождены от платы за парковку в ряде городов.

Государственная программа поддержки позволяет получить покупателю компенсацию до 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей. С учетом субсидии стоимость EVOLUTE i-JOY начинается от 1,899 млн рублей. Для ставропольских семей, внимательно планирующих бюджет, это возможность приобрести современный технологичный кроссовер по доступной цене.

Фото: пресс-служба Evolute

EVOLUTE — российский электромобильный бренд №1 по объему продаж* с производством на заводе полного цикла в Липецкой области. EVOLUTE i-JOY — самый доступный электрический кроссовер в России и лидер по числу новых регистраций: модель занимает почти половину рынка электромобилей в стране.

В Ставрополе работает официальный дилерский центр EVOLUTE, где можно пройти тест-драйв, оформить покупку в кредит или рассрочку и получить квалифицированное сервисное обслуживание. Бесплатное мобильное приложение EVOLUTE позволяет дистанционно контролировать автомобиль и находить ближайшие зарядные станции. Подробная информация о модели и условиях покупки — на сайте evolute.ru.

* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года.

Реклама АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДФ ТРЕЙДИНГ" ИНН 9724153640 erid: 2W5zFGNKZgm