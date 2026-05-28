Кунг-фу и оперу связал владикавказец: маэстро Гергиев дирижировал «Турандот» в постановке Джеки Чана

Валерий Гергиев представил в Чэнду «Турандот» в постановке Джеки Чана. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Казалось бы, что общего между кунг-фу и оперой? Боевые искусства и арии, голливудские блокбастеры и подмостки мировых театров? Обычно — ничего. Но в китайском Чэнду эти, казалось бы, несовместимые вещи не просто встретились, а слились воедино на одной сцене.

В Большом театре китайского мегаполиса с грандиозным размахом представили новую версию оперы Джакомо Пуччини «Турандот». Повод нешуточный: ровно 100 лет назад, в 1926-м, эта история впервые прозвучала в миланском театре Ла Скала.

Музыкальным гением вечера стал Валерий Гергиев. Маэстро из Владикавказа встал за дирижёрский пульт и повёл за собой огромный международный оркестр. А режиссёром-постановщиком выступил… Джеки Чан. Та самая звезда голливудских блокбастеров, человек, чьё имя - синоним трюков и кунг-фу.

В этом году "Турандот" празднует вековой юбилей. Фото: сайт Мариинского театра

В постановке мастера боевых искусств привычный сюжет заиграл новыми красками. Жестокая принцесса Турандот казнит женихов, не сумевших разгадать её загадки. Смелый царевич Калаф решает рискнуть. Он разгадывает все три загадки, но ставит условие: если принцесса до утра узнает его имя — он умрёт. Люди гибнут, но никто не выдаёт тайну. Ради любви жертвует собой служанка. Поражённая такой преданностью, Турандот наконец смягчается и признаёт победу любви.

Постановка получилась по-настоящему мировой, в ней приняли участие артисты Китайского национального симфонического оркестра и Симфонического оркестра Мариинского театра, а также исполнители из ведущих музыкальных театров Италии. Проект объединил тех, кого обычно разделяют границы, континенты и культурные коды.

