Фото: Максим Гаранжа

В Ставропольском крае прошел крупный град. Осадки размером с куриное яйцо побили крыши, машины и образовали настоящие сугробы. Непогода затронула Пятигорск, Минеральные Воды, Предгорный округ и Ессентуки. В некоторых муниципалитетах стихия повредила линии электропередач. Оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.

Видео: соцсети

Впечатляющими фото местные жители делятся в социальных сетях. Многие дворы в буквальном смысле завалило ледяными осадками. Власти просят жителей не рисковать и оставаться дома, пока погода не стабилизируется:

«Не выходите на улицу! Град крупный! Если вы на улице, по возможности укройтесь в здании!» – обратился к ессентучанам глава города Владимир Крутников.

В городе-курорте стихия повредила линии электропередачи, из-за чего свет пропал в домах по улицам Октябрьская, Долина Роз, Кирова, Ермолова, Пятигорская и Новопятигорская. Сообщается, что из строя вышли три фидера, питающие почти 50 подстанций. На ремонт уйдет минимум два часа.

Ливень с градом прошелся и по Минеральным Водам. Глава муниципалитета Максим Гаранжа сообщил, что непогода затронула практически все населенные пункты:

«Все профильные службы в режиме готовности. В числе приоритетных задач по ликвидации последствий стихии – восстановление линий электропередачи (при необходимости), уборка поваленных веток и деревьев, откачка воды с подтопленных территорий, проверка состояния дорожной инфраструктуры».

В Пятигорске коммунальные службы уже приступили к устранению последствий удара стихии. Специалисты занимаются уборкой поваленных деревьев и прочисткой забитых коллекторов.

На проспекте Кирова из-за упавшего дерева остановлено движение трамваев. Из-за подтопления временно ограничен проезд на проспекте Калинина под Кировским мостом. Также из берегов вышла речка Бештаугорская Балка.

«На Бештаугорской балке идет расчистка от наносов. Есть подтопление на улицах Восстания, Разина и прилегающих улицах. Вода постепенно начинает уходить», – сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

Судя по прогнозу, дождь в регионе КМВ продолжится минимум до 18:00. До Ставрополя ливни с грозами дойдут к 10 часам вечера и будут идти весь следующий день.

