Иностранец добирался на мотоцикле из Санкт-Петербурга домой в Сербию. Фото: стоп-кадр видео/Макеев Иван.

На Ставрополье сотрудники Госавтоинспекции Курского округа помогли вырулить из сложной ситуации иностранцу, путешествующему по России на мотоцикле. Как рассказали в пресс-службе краевого ГАИ, вечером 4 июня сотрудники дорожно-патрульной службы отдела Госавтоинспекции Отдела МВД России «Курский» капитан полиции Алексей Бескровный, старший лейтенант полиции Евгений Шама, лейтенант полиции Сергей Рябиченко и младший лейтенант Данила Мытарева заступили на службу на стационарном посту села Русское.

«Ночью во время несения службы полицейские обратили внимание на мотопутешественника, остановившегося вблизи поста. Выяснилось, что мужчина, направлявшийся из Санкт-Петербурга домой в Сербию, столкнулся с проблемой – закончилось топливо», – сообщили в пресс-службе.

Полицейские сразу же взяли иностранца «под опеку» – подвезли до заправки, а потом пригласили погреться в теплое здание поста, где угостили горячим чаем, кофе и сытными бутербродами.

Растаявший от такого радушного приема со стороны полиции путешественник записал полное благодарности видеобращение на ломаном русском.

Иностранца-мотоциклиста обогрели и накормили гаишники на трассе Ставрополья

«Я остался без бензина, – рассказал он. – Мне помогли господа из полиции, угостили чаем, кофе, накормили. Помогли. Спасибо вам большое, я сейчас дальше поехал».

Путешественник также поделился своими яркими впечатлениями от поездки по России, особо отметив живописные пейзажи и гостеприимство местных жителей.

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