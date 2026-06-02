Парад планет смогут наблюдать ставропольцы 12 июня

12 июня ночное небо подарит ставропольцам зрелищное астрономическое явление. Три планеты – Меркурий, Юпитер и Венера – появятся над западным горизонтом сразу после захода Солнца.

Все эти космические объекты выстроятся по диагонали, как ступеньки. Венера при этом будет находиться в созвездии Рака, а Юпитер и Меркурий в Близнецах.

Мини-парад можно будет разглядеть без телескопа. Особенно хорошо будут видны Юпитер и Венера – эти планеты очень яркие.

Планеты можно увидеть и без телескопа, но в него можно разглядеть их подробнее

А вот для того, чтобы найти Меркурий, все-таки лучше воспользоваться биноклем или другим оптическим прибором. Его яркость небольшая и ее труднее увидеть. Наша самая близкая к Солнцу и самая маленькая планета, как говорят астрономы, очень капризная, увидеть Меркурий сложно. Но в нынешнем июне шансы максимальные. Главное – ясное небо.

Кстати, бинокль может помочь увидеть спутники Юпитера или фазу Венеры.

Эксперты советуют лучшее время для наблюдение – примерно через час после заката. Так, в Махачкале это промежуток между 20:04 и 20:41 часов.

Первой на небе появится Венера. Увидев ее, смотрите чуть выше, там окажется Юпитер. А уже выше него – Меркурий. Из-за близости к горизонту поймать его сложнее, поэтому лучше наблюдать за ним на открытой местности, без городского освещения, зданий и деревьев.

Учтите, что позже вечером и ночью Меркурий практически невозможно рассмотреть, поскольку он опустится к горизонту.

Вечером и ночью Меркурий практически невозможно рассмотреть

Если 12 июня погода или обстоятельства не позволят наблюдать за парадом, то не расстраивайтесь. Три планеты в одном ряду можно будет наблюдать и в последующие несколько дней, причем их вид будет меняться от ночи к ночи. При этом 16-17 июня к планетам добавится серп Луны. Наш спутник сделает парад еще красивее и зрелищнее.

Следующий парад планет произойдет 12 августа. Это будет большое утреннее выравнивание Юпитера, Меркурия, Марса, Урана, Сатурна и Нептуна.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru