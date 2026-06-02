В Махачкале выиграли первое дело о жестоком обращении с бездомной собакой. Наказание понес живодер, который расстрелял бродячую дворнягу. Адвокат признает: для Дагестана это едва ли не первое подобное дело.

Пули в голову посреди дня

Собаку Виту знали многие местные и зоозащитники: добрая рыжая дворняжка доверчиво виляла хвостиком и заглядывала в глаза. Куратор Виктория подкармливала ее, но забрать не могла – да и не приспособлены выросшие на улице псы к домашней жизни.

А однажды на глазах у девушки к собаке подошел незнакомец и произвел несколько выстрелов из пневматического ружья прямо в голову. Под визги собаки мужчина скрылся.

Зоозащитница срочно повезла Виту в клинику. Ветеринары предупредили, что случай серьезный: тяжелые пулевые ранения головы и челюсти. К счастью, состояние собаки вскоре стабилизировалось. Несмотря на жестокий поступок человека, пациентка не потеряла веру в людей и стала ластиться к волонтерам.

Скандальная ситуация получила резонанс в сети. Люди потребовали наказать живодера. Сотрудники ГУ МВД России по Дагестану установили, что собаку расстрелял 61-летний житель Махачкалы.

Хотел заступиться за домашнюю птицу

На допросе свой поступок он объяснил, что какая-то собака давно терроризирует его хозяйство и убивает птицу. Мол, конкретно эта дворняга разорвала полтора десятка его кур. Поэтому когда совершенно случайно наткнулся на нее на улице, решил разобраться и, не выходя из машины, несколько раз выстрелил в нее из пневматического ружья.

Виктория решила не спускать это мужчине с рук. Но самостоятельно выиграть такое дело почти невозможно: в республике практика таких дел не поставлена на поток. По статье «Жестокое обращение с животными» сложно добиться даже возбуждения уголовного дела, не то что выиграть в суде.

«Вместе мы попробовали сдвинуть ситуацию с мертвой точки, потому что убеждены – стрелять по животным – это жестоко и преступно. Кроме этого, такая стрельба несет безусловный риск не только для собак, но и для окружающих людей, в том числе детей», – объяснил юрист Сергей Егоров, решивший помочь дагестанским зоозащитникам.

Юридическая битва

Работы предстояло много: команда неравнодушных массово подавали заявления и жалобы, добились признания Виктории потерпевшей (сторона защиты утверждала, что раз собака бездомная, женщина не имеет к ней никакого отношения). Далее было необходимо провести судебную ветеринарную экспертизу, доказать, что без ветеринарной помощи, собака бы умерла.

В конце концов зоозащитники добились передачи дела в суд. Там, по словам юриста, тоже пытались вставить палки в колеса: представитель прокуратуры просто игнорировал заседания, а подсудимого защищали два адвоката.

Несмотря на это, мужчину признали виновным. Его приговорили к штрафу в размере 10 тысяч рублей и возмещению морального вреда в таком же размере.

«Наказание копеечное, – скажете вы. Но, во-первых, у человека будет судимость. Во-вторых, сам факт наработки практики в регионе – это уже хорошо. В-третьих, собака пострадала не сильно и осталась жива, правда, исключительно благодаря волонтерам».

Зоозащитники признают: для Дагестана это большой шаг вперед. Судебное решение может служить подспорьем для аналогичных дел и доказывает, что даже дворняга имеет право на жизнь.

