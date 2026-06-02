В соцсетях неоновых баранов назвали "лимончиками".

Чего только не увидишь в природе, если внимательно смотреть по сторонам. Вот и один из автомобилистов, проезжая по Дагестану, заметил на обочине стадо баранов. Да не простых, а ярко-лимонного цвета.

«Много барашков видел, таких жёлтых ещё не видел. Жесть!», - эмоционально комментирует автор видео.

На кадрах порядка 20 животных необычного кислотно-лимонного цвета. Они спокойно пасутся, общаются с сородичами привычного серо-бежевого цвета и вообще не выглядят встревоженными. По всей видимости, самому скоту такая «модная» раскраска никакого дискомфорта не доставляет.

В Дагестане на видео попали бараны необычного цвета.

В соцсетях пользователи креатив оценили, обозвав баранов «лимончиками». И выдвинули разные версии, откуда у мелкого рогатого скота могла взяться такая окраска.

Дело в том, что во многих сёлах, не только в Дагестане, можно увидеть меченый скот. Хозяева обычно наносят краску на спину или бок, чтобы отличать своих животных от чужих на общих пастбищах. Но чтобы красить барана целиком – такого действительно не видели. Возможно, владельцу просто надоели стандартные метки, и он решил подойти к вопросу с размахом.

Яркие бараны и смотрятся эффектно, и с чужими не спутаешь.

Вторая версия - менее вероятная, но тоже красивая. Яркий цвет мог появиться после того, как бараны зашли в поля рапса. Культура сейчас цветет, а любители эффектных селфи на природе знают, что пыльца рапса трудно смывается с одежды. Авторов теории подняли на смех, такого неонового оттенка не даст ни одно растение.

Как бы то ни было, животные выглядят здоровыми и бодрыми. Никто не чешется, не блеет жалобно и не пытается оттереть своих «коллег» до нормального цвета. А водитель, заснявший жёлтое стадо, подарил интернету очередной вирусный ролик. Главное, чтобы такие барашки не попались охотникам за экзотикой, а то ещё, чего доброго, примут за пришельцев и начнут изучать.

