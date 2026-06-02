В Кабардино-Балкарии в 2025 году заметно отступили несколько ледников. Об этом сообщает Росгидрометцентр. По данным ведомства, такая тенденция связана с глобальным потеплением. В будущем таяние продолжится.

Отступ границ ледников составил:

– Шхельда – 24 метра;

– Шаурту – 40 метров;

– Малый Азау – 30 метров;

– Каярта – 23 метра;

– Мижигри – 23 метра;

– Безенги – 183 метра;

– Башиль – 102 метра.

«Выявленные изменения границ ледников Центрального Кавказа подтверждают тенденции, сложившиеся с 90-х годов прошлого века в связи с наблюдающимся как глобальным, так и региональным потеплением. Такие климатические изменения являются одним из основных факторов влияния на ледники (уменьшение их площади) и, как следствие, роль таяния ледников в формировании запасов воды в реках и водоёмах становится всё более значительной», – сказано в докладе Гидрометцентра России.

Как сказано в работе «Ускоренный массообмен ледников Кавказа в последние годы» ученых Поповнина В.В., Губанова А. С., Торопова П. А. и Коваленко Н. В., на Кавказе с 2019 года сложилась необычная ситуация. Зимой стало выпадать намного больше снега, он накапливается и частично компенсирует потери от летнего таяния, вызванного потеплением климата и уменьшением облачности.

Изменения границ ледника Малый Азау (слева), состояние озер у ледника Малый Азау после прорыва (в центре), изменение границ ледника Каярта (справа). Фото: Росгидрометцентр

Как рассказал в беседе с корреспондентом «КП-Северный Кавказ» профессор Института экологии РУДН Владимир Тетельмин, в будущем такая тенденция будет только нарастать:

«Впервые Земля входит в эту пору. Глобальное потепление разгоняется, температура становится всё выше. Увеличивается испаряемость с поверхности Мирового океана, ускоряется круговорот воды. Всё это будет учащаться».

В целом за последние 20 лет площадь ледников на Кавказе сократилась на 23%. Такие данные приводит Институт географии РАН. В связи с этим на освободившихся территориях меняется биологическое разнообразие: на этих участках одни животные могут лишиться привычного места обитания, их популяции раздробятся или вообще исчезнут. Но одновременно с этим здесь начинают селиться другие живые организмы, образуя новые природные сообщества.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru