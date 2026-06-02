В Махачкале молодой лихач может сесть за решетку за дерзкую выходку. Как в воду глядели парни, что за езду по пешеходной дорожке парка придется извиняться. Но реальность оказалась даже суровее шутливых фантазий.

Накануне по социальным сетям пролетело видео, где водитель бесцеремонно въезжает на пешеходную дорожку. Под гогот приятелей парень накрутил музыку погромче и поехал прямо, разгоняя гуляющих в парке людей. Всем было весело. А один из пассажиров, шутя, комментировал происходящее и давал рекомендации:

«Ты там не выедешь. Не выедешь! Клянусь, извиняться будем [за это – Прим.]», – пророчил пассажир вперемешку с диким смехом. И ведь не ошибся!

Машину лихача привезли в отделение вместе с ним. Фото: МВД Дагестана

На свою беду парни снимали происходящее на камеру. И в соцсетях появились видео, как они ездят по парку и, как только выехали из него, продолжили разгонять людей на тротуаре. Заметили это не только жители Дагестана, разъяренные выходкой молодых земляков, но и сотрудники МВД.

И уже поздним вечером 1 июня 20-летний водитель, лихачивший по парку с орущей музыкой, понуро стоял в отделении ГАИ. Грозный сотрудник спрашивает, что же он может сказать о своей выходке?

«Глупость совершил. Произошло все 1 июня. Я и трое друзей после колледжа ехали в сторону троллейбусного кольца и решили проехать по обочине. По тротуару».

Задержанный пояснил, как он гонял. Фото: МВД Дагестана

На вопрос, зачем он это сделал, ведь видел, что там идут пешеходы, парень неуверенно ответил: «Да, видел, но я контролировал, чтобы человека не задеть». А дальше произошел интереснейший диалог:

«Вы считаете себя адекватным?» – спрашивает сотрудник ГАИ.

«Нет», – твердо отвечает задержанный парень.

Через парк, уверяет водитель, они просто хотели сократить путь. Снимал все нарушения и выложил запись в социальные сети «кент». Лихачивший парень даже этого не знал – видно, слишком сильно следил, чтобы не сбить человека.

Под конец лихач посоветовал другим водителям не совершать его ошибок. Сам он сказал, что сильно раскаивается и стыдится своего поступка.

Парень веселился, пока не оказался в отделении ГАИ. Фото: МВД Дагестана

Впрочем, осознание пришло слишком поздно. Полицейские составили пять протоколов: два за езду по тротуару, за отсутствие страховки, тонировку и езду по полосе для маршрутных средств. Но страшнее то, что парень может испортить себе жизнь уголовным делом:

«Кроме того, собран материал по статье 267.1 УК РФ – действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. Санкция статьи предусматривает штраф от 150 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет», – рассказали в МВД Дагестана.

На парня составили протоколы и могут возбудить уголовное дело. Фото: МВД Дагестана

К слову, первое в России уголовное дело по этой статье возбудили как раз-таки в Дагестане. В новогоднюю ночь с 2023 на 2024 год 18-летний парень лихачил на «Porsche Cayenne». Весь кураж и веселье снимали на видео. А потом стало известно об уголовке. Приговор вынесли в январе 2025.

