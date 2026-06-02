После таинственных змей – редкие черепахи: новых неожиданных обитателей заметили в парке Владикавказа

Болотные черепахи обычно активны днем. Фото: стоп-кадр видео ИрИнформ

Парк имени Коста Хетагурова во Владикавказе вновь оказался в центре бурного обсуждения. Недавно возле пруда там заметили таинственных змей, которых отдыхающие приняли за гадюк и стали распространять призывы беречь детей и собак во время прогулок. Эксперты успокоили горожан и гостей республиканской столицы. Во-первых, они усомнились, что снимок сделал именно во Владикавказе. Во-вторых, если и там, то на фото – точно неопасные рептилии.

Теперь же возле паркового пруда заметили других необычных обитателей. Зоологи уточнили, что в кадр попали болотные черепахи. Их отличает темно-оливковый окрас с мелкими желтыми точками, длина может достигает 35 см, а масса доходить до полутора килограммов.

Обитает этот вид черепах в заболоченных местах, например, в речных затонах, где почти нет течения, есть много водной растительности и ила, в который они зарываются на время зимней спячки.

Пока непонятно, откуда в парке взялись черепахи. Фото: стоп-кадр видео ИрИнформ

Несмотря на милый вид, болотные черепахи – хищники. В их рацион входят моллюски, черви, водные насекомые и другие беспозвоночные. За неимением другой пищи способны напасть на амфибий, птенцов водоплавающих птиц, не гнушаются даже падалью.

В ряде регионов России болотные черепахи включены в местные Красные книги. Для Северного Кавказа они, в целом, являются характерными обитателями. Но их появление в пруду Владикавказа все равно достаточно неожиданно. Ученые допускают, что черепах могли выпустить люди.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С марта 2026 года в Кавказском заповеднике, расположенном в пределах трех субъектов РФ – Краснодарского края, Адыгеи и Карачаево-Черкесии, стартовал проект «Возвращение черепахи» по восстановлению исчезающего вида – черепахи Никольского.

В рамках проекта участники создадут в условиях дикой природы адаптационный вольер для черепах и последующего выпуска их в естественную среду обитания. Фото: Кавказский заповедник

Еще несколько десятилетий назад на всем сочинском Причерноморье обитали сухопутные черепахи, однако постепенно популяция сокращалась из-за уничтожения их исторических мест обитания, массовой застройки и изъятия животных из природы для продажи. За последние годы зафиксированы единичные случаи встречи с этой рептилией в районе горы Ахун и в Лазаревском районе Сочи. Основу новой популяции составят черепахи из реабилитационных центров.