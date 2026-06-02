Никита стал родным для ашуга Шемшира. Фото: предоставлено Селминаз Салиховой

Ашуг в Дагестане – это народный сказитель-импровизатор, который слагает поэмы о любви, подвигах и справедливости. Чудесные дагестанские мотивы они исполняют на чунгуре – певучем струнном щипковом инструменте грушевидной формы. В республике можно по пальцам пересчитать таких мастеров.

Один из них – ашуг Шемшир из села Фий Ахтынского района, с первой ноты влюбивший в свое исполнение молодого парня из Южно-Сахалинска. «КП-Северный Кавказ» узнала трогательную историю парня – русского по рождению, но дагестанца по призванию.

21-летний Никита с Сахалина никогда не был на Кавказе. Но однажды он наткнулся на видео с исполнением ашуга Шемшира из Дагестана. Харизматичный сказитель с магическим голосом настолько поразил парня, что он решил: нужно не просто слушать, а понимать каждое слово. Так и оказался на Северном Кавказе.

«Я приехал к учителю в гости, чтобы узнать секреты игры на инструменте и стать настоящим ашугом», – рассказал Никита.

Парень из Южно-Сахалинска приехал в Дагестан, чтобы стать народным сказителем Видео: предоставлено Селминаз Салиховой

Ашуг Шемшир радушно принял гостя и не смог отказать ему в просьбе. Щедрый мастер подарил парню чунгур, стал учить игре и лезгинскому языку. Его мечта – не просто освоить инструмент, а стать настоящим сказителем-импровизатором.

Он с трепетом вспоминает свое первое прикосновение к лезгинской культуре:

«Я понял, что всей душой, всем сердцем хочу быть ашугом, исполнять эпические дастаны (крупные произведения в Восточной культуре), сатирические композиции, песни о любви, дружбе, о народных героях, достижениях и многом другом. Я читал, что сказители высмеивали пороки общества, они боролись с несправедливостью и угнетением. Порой за это дорого расплачивались. Их песни-произведения пронизаны идеями гуманизма. Я этим очень тронут, мне это близко. Считаю их творчество феноменальным явлением».

Никита гордится своей дружбой с ашугом. Больше всего его впечатлило, что Шемшир сам пишет свои стихи, создает на них авторские напевы и сам же их исполняет.

Мастер Шемшир продолжает семейную традицию. Его отец – известный в прошлом ашуг Ширин, слава о котором разошлась среди многих народов Южного Дагестана. Традиционно сказители с малых лет оттачивают традиционное мастерство, зачастую посвящая исполнению всю свою жизнь.

Так, ашуг Шемшир достиг мастерства ценой образования – он оставил школу, чтобы учиться у отца мастерству. Сейчас он иногда разбавляет песни собственного сочинения его композициями.

Сказитель уверен, что для овладения этим искусством недостаточно простого желания.

«Можно научиться петь, играть на чунгуре, но стать ашугом, если у человека этого нет с рождения – невозможно. Хороших музыкантов много, но вот ашугов почти нет», – объяснил Шемшир в разговоре с местным журналистом Селминаз Салиховой.

Шемшир видит свою миссию в том, чтобы готовить следующее поколение лезгинских музыкантов. Особое место среди них занимает Никита. Шемшир говорит про него «Русский по рождению, но лезгин по духу» и называет родным. А молодой парень в свою очередь усердно учится и повторяет одну из первых выученных фраз на лезгинском: «Заз кlанзава Дагьустан» (Я люблю Дагестан).

