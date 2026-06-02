Вор взял не только деньги, но еще торт и букет цветов Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Махачкале полиция разыскивает вора-романтика. Ночью он обокрал кофейню, но самое странное – он взял не только деньги, но еще торт и букет цветов. Пользователи соцсетей шутят, что так парень просто готовился к свиданию: видимо, хотел произвести впечатление на девушку, а купить подарки было не на что.

Вор взламывал дверь после полуночи, когда на улице никого не было. Время выбрал удобное – лишних свидетелей вокруг не наблюдалось, но подвели камеры видеонаблюдения. Они зафиксировали факт кражи и засняли лицо молодого человека.

Вора-романтика ищет полиция в Махачкале Видео: соцсети

Владелец одной из пострадавших кофеен подтвердил информацию в социальных сетях:

«Убытки не такие большие. Обычно денег в кассе было намного больше, но сам факт. Я считаю, что каждый должен отвечать за свои поступки. Я работаю с 18 лет, и мне деньги с потолка не сыпятся. Поменять дверь – 10 тысяч, купить телефон – 25 тысяч, в кассе было 10 тысяч рублей. Итого: 45 тысяч ущерба».

Вора уже ищет полиция – его объявили в розыск. Правоохранители также сняли отпечатки пальцев у сотрудников заведения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывал о воре-сладкоежке из Железноводска. Там местный житель украл из магазина 30 плиток шоколада, а когда его задержали, заявил, что все кондитерские изделия уже успел съесть, и вернуть их, увы, не получится.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru