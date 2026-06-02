На что только не пойдешь ради любви. Вероятно, именно так подумал подросток из Новоалександровского округа Ставрополья, который отправился на серьезный разговор с ухажером матери своей девушки. С последствиями такого «общения» теперь разбираются следователи.
Это произошло в Новоалександровске. По данным материалов дела, 16 мая 17-летний подросток пришел в частный дом к 44-летнему мужчине. Парень потребовал прекратить общаться с матерью своей возлюбленной.
Хозяин предложил обсудить это «по-мужски» – за рюмкой спиртного. Но конфликт не утихал, а только разгорался. И в какой-то момент чаша терпения молодого человека переполнилась.
Сообщается, что подросток накинулся на оппонента. Несмотря на разницу в возрасте, он начал бить его – руками и ногами точно в лицо. Парень остановился, когда жертва потеряла сознание.
«От полученных травм через непродолжительное время 44-летний мужчина скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении СУ СКР по Ставрополью.
Следователи задержали подростка, его отправили в СИЗО. Парня обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По ней предусмотрено до 15 лет колонии.
Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. Расследование продолжается.
