Мэр Невинномысска Михаил Миненков. Фото: личная страница в ВК

Поздно вечером 28 мая 2026 года в официальном канале главы Невинномысска в мессенджере MAX появилось неожиданное сообщение. Всего за два часа до него Михаил Миненков опубликовал фото полученного от президента Российской Федерации Владимира Путина благодарственного письма и отметил, что данная награда «подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении», как вдруг...

«Я ушел! Спасибо большое Вам! 26 лет…»

Под публикацией массово стала появляться реакция в виде красного вопросительного знака. Взлом? Техническая ошибка? Человеческий фактор? Но пост не исчез ни через несколько минут, ни через несколько часов.

Удивила подписчиков и дата. Возглавил Невинномысск Миненков почти 10 лет назад, осенью 2016 года. В политику он пришел меньше, чем 26 лет назад, в 2004 году. До апреля 2014 года он был депутатом Ставропольской городской думы, затем пару месяцев первым заместителем главы администрации Михайловска и исполняющим обязанности главы города, после чего избавился от приставки врио и вплоть до отставки по собственному желанию и переходу в управленческую команду Невинномысска руководил Михайловском.

До политической карьеры Михаил Миненков строил военную. Но и этот период цифру 26 не объясняет, его годы службы – с 1994 по 2006. Единственное, что случилось в его жизни 26 лет назад – Миненков стал Героем Российской Федерации. Тогда ему было всего 22 года. Но опять же – указ был подписан в январе, а сейчас на дворе май...

От администрации Невинномысска и других официальных лиц комментариев пока не поступало. «КП-Северный Кавказ» продолжает следить за ситуацией.