Кормить и дразнить не рекомендуется: белки и собаки чаще всего нападали на ставропольцев в 2025 году

В прошлом году на Ставрополье за медицинской помощью по поводу нападения животных обратились 7 508 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В прошлом году на Ставрополье за медицинской помощью по поводу нападения животных обратились 7 508 человек. Это выше среднемноголетнего показателя на 8,4%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Чаще всего на людей нападают собаки. На их долю пришлось 63,9% всех обращений. Вот только несколько случаев.

В июне 2025 года в селе Степное бездомная собака напала на трехлетнего мальчика, покусав его за лицо. Ребенка срочно доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В селе Александровском бездомная собака укусила за голень 15-летнюю девочку. Ей потребовалась медицинская помощь.

В Минеральных Водах бродячая собака вцепилась в ногу семиклассницы, прокусив джинсы.

Случаи, нападения собак не раз случились и в нынешнем году. Так, в начале года в Миниральных Водах бродячая собака неожиданно вцепилась клыками в ногу местной жительницы, когда она вела ребенка из детсада. Женщина говорила по телефону, когда внезапно на нее набросился крупный бежевый пес. Рассвирепевшее животное помогли отогнать оказавшиеся поблизости местные жители. У одной из них был электрошокер.

В Благодарном 7-летняя девочка пострадавшей от укуса бездомной собаки. Ребенка с укусом голени доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

Также специалистов тревожит рост пострадавших от диких представителей фауны: «От укусов диких животных пострадало 336 человек, что в 1,9 раза больше, чем в 2024 году. Резкий скачок произошел из-за укусов белками».

Чаще всего на людей нападали собаки. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Если в 2024 году за медпомощью после укусов грызунов обратилось 15 человек, то в 2025 – более 50. Как правило, у всех пострадавших травмы пальцев и кисти рук, отмечают врачи. И это понятно: ведь и стар, и млад при встречи начинают кормить грызунов, пытаются погладить или поиграть, забывая, что белка дикое животное.

Как отмечают в ведомстве, укус животного – это ситуация, которая может произойти с каждым. Опасность представляют не только дикие или бездомные животные, но и домашние – они являются потенциальными носителями различных инфекций, передающихся через слюну при укусе. Например, бешенство – заболевание с абсолютной летальностью, против которого спасает только своевременно начатый курс вакцинации.

Опасны и другие инфекции. Так, от кошек можно заразиться бартонеллезом – заболеванием, проявляющимся лихорадкой и увеличением лимфатических узлов.

Первое правило при любом нападении животного не паниковать и не игнорировать случившееся, даже если укус кажется незначительным, а животное выглядит здоровым.

Если укус нанес крупный хищник или рана обширная, сопровождается сильным кровотечением, повреждением костей или сухожилий, первым делом следует вызвать скорую медицинскую помощь.

Однако в большинстве случаев укусы представляют собой небольшие проколы или царапины, и первую помощь можно оказать самостоятельно.

После укуса рану нужно промыть и обработать антисептиком. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Первоочередная задача — тщательно промыть рану. Это самый эффективный способ уменьшить количество попавших в нее микроорганизмов. Промывать следует обильной струей проточной воды с мылом в течение 10-15 минут. После этого рану нужно обработать раствором бесспиртового антисептика — перекиси водорода, хлоргексидина и т.д.

Если есть только спиртовые антисептики, например, спиртовой раствор йода, «зелёнка», то их наносят только на кожу по краю раны, избегая попадания внутрь.

Накладывать давящую повязку или зашивать рану самостоятельно не рекомендуется, за исключением случаев сильного кровотечения, которое необходимо остановить.

После обработки места укуса необходимо как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение. Врач проведет полноценную обработку раны и определит необходимость прохождения курса вакцинации против бешенства и столбняка, а также назначения антибактериальной терапии.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru