Старше египетских пирамид: в Дагестане ученые изучают следы поселений возрастом семь тысяч лет

Пока одни исследователи спорят о возрасте египетских пирамид, другие - буквально копаются в прошлом Дагестана. Институт географии РАН вместе с дагестанскими археологами проводит комплексные исследования на уникальном памятнике Зидьян-Казмаляр в предгорьях республики, неподалеку от Дербента. Цель - восстановить природу и быт людей, живших здесь 5–7 тысяч лет назад.

Этот археологический объект - настоящая находка для науки, так как люди селились здесь на протяжении сотен и тысяч лет. На одном и том же склоне холма сохранились следы поселений сразу нескольких эпох. Ученые уже обнаружили свидетельства жизни охотников мезолита, а под ними – следы быта земледельцев бронзового века.

«Представьте себе многослойный пирог, где каждый пласт хранит информацию о природных процессах и человеческой деятельности. На этом многослойном памятнике сохранились следы поселений разных эпох. Один и тот же склон хранит тайны охотников мезолита, а под ними - быт земледельцев бронзового века. Но чтобы понять их жизнь, нужно прочитать „язык земли“», - говорит научный сотрудник Института географии РАН Фатима Курбанова.

Специалисты работают сразу по нескольким направлениям. Это происхождение и последовательность формирования геологических слоёв, в которых залегают артефакты. Также ведется анализ погребённых почв: по микроструктуре, минеральному составу и пыльце растений учёные восстанавливают ландшафты и климат прошлого. Например, выясняют, была ли территория степью или лесистой местностью, а также оценивают, как часто случались катастрофы - сели, оползни, наводнения. И, наконец, проверяют гипотезу о том, что древние жители могли целенаправленно менять ландшафт - вырубать леса или создавать оросительные системы.

«Первые результаты уже дают основания полагать, что природные условия региона 5-7 тысяч лет назад существенно отличались от современных. Дальнейшие лабораторные анализы и сопоставление данных позволят уточнить характер этих изменений и их влияние на судьбу древних поселений», - сообщают специалисты Института географии РАН.

Полученные данные важны не только для археологии и палеогеографии. Они помогут понять долговременные тренды природной динамики Кавказа: как менялась природа региона за тысячи лет и как это может влиять на будущее.

