Полет за миллион? В Дагестане опровергли слухи о взвинчивании цен на вертолёты из-за потопов

Местные возмутились недоступностью отдыха в республике.

В Дагестане опровергли информацию о взвинченных ценах на вертолетные экскурсии. Местные жители заглянули в прайс на полеты над республикой и ужаснулись: минимальные цены колеблются в районе 350 тысяч рублей. По их мнению, из-за прошедших потопов и начала турпотока операторы задрали ценники.

«Каждый сезон в республике растут цены на еду и отдых; возмущены, что семейный отдых в Дагестане стал фактически недоступным для коренных жителей, трудно снять домик или беседку для семейного досуга. У людей нет высокой зарплаты, чтобы оплачивать прайс. Недавно цены на полет на вертолете достигли суммы более 1 млн рублей за 150 минут», – возмутились местные.

Как объяснили в минприроды Дагестана, информация о резком повышении цен не совсем достоверная. По словам ведомства, цена в 350 тысяч рублей за час полета на вертолете остается неизменной с начала 2025 года. А итоговая стоимость экскурсии складывается из выбора маршрута, продолжительности программы, количества посадок и типа судна.

«Информация о том, что туроператоры “взвинтили цены” из-за потопов или ажиотажа вокруг республики, не соответствует действительности. Туристические компании продолжают работать в штатном режиме, а стоимость услуг формируется исходя из объективных эксплуатационных расходов и параметров конкретного тура», – утверждают в ведомстве.

Полеты стоимостью свыше 1 млн рублей действительно есть, но они касаются индивидуальных VIP-маршрутов с повышенной продолжительностью, объяснили в минприроды РД. Они не отражают среднюю стоимость вертолетных экскурсий по республике.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru