В первую брачную ночь требовали курицу: интересный свадебный обычай возродили в Табасаранском районе Дагестана

Представьте: глубокая ночь, свадебное торжество закончилось, молодожены остались одни. И тут в окно начинают громко стучать. Гости не ушли, они требуют угощения. И если жених не достанет из сундука жены курицу, позора не оберешься. Этому необычному обычаю из Табасаранского района Дагестана подарили вторую жизнь гости кавказской свадьбы.
По традиции, за сутки до свадьбы в дом невесты должны были приходить ее близкие подруги. Каждая должна явиться не с пустыми руками, а с живой курицей. Птиц резали, ощипывали, варили и укладывали в свадебный сундук – ждать своего звездного часа.
В ночь бракосочетания жених доставал мясо птицы и угощал гостей. Это все – одновременно символ сытой жизни и многодетности семьи. Мол, чтоб детей было много, как цыплят у наседки и всегда полный сундук еды.
А в первую брачную ночь самые близкие друзья и родственники должны объявиться под окнами молодоженов, потребовать угощений и продолжать распивать чай, пока жених с невестой остаются наедине.
Сейчас от обряда часто отказываются – все-таки неловко тревожить молодоженов в такой личный момент. Но подружки невесты на одной табасаранской свадьбе решили пожертвовать комфортом молодых и соблюсти древний обычай.
Девушки забрались на стремянку и требовали курицу, или хотя бы что-нибудь к чаю. Тем временем неподалеку друзья жениха уже разводили самовар. Свой смелый поступок подружки невесты объяснили просто: «Нам так захотелось».
Ролик с необычным обрядом завирусился в сети. Но не все оценили такое решение. Кто-то осудил несоблюдение правил обычая: мол, не женское это дело – под окнами орать. А кто-то, наоборот, осудил старомодность, заявив, что в 21 веке таким поступкам не место.
Но девушки успокоили хейтеров: на их смелый поступок никто не жаловался, все от души посмеялись и остались довольны свадьбой.
If you witnessed an emergency or something unusual, report it to the editorial office: danil.yurkov@phkp.ru