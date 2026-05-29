В первую брачную ночь требовали курицу: интересный свадебный обычай возродили в Табасаранском районе Дагестана

В Дагестане рассказали об интересном свадебном обычае. Фото: сгенерировано ИИ

Представьте: глубокая ночь, свадебное торжество закончилось, молодожены остались одни. И тут в окно начинают громко стучать. Гости не ушли, они требуют угощения. И если жених не достанет из сундука жены курицу, позора не оберешься. Этому необычному обычаю из Табасаранского района Дагестана подарили вторую жизнь гости кавказской свадьбы.

По традиции, за сутки до свадьбы в дом невесты должны были приходить ее близкие подруги. Каждая должна явиться не с пустыми руками, а с живой курицей. Птиц резали, ощипывали, варили и укладывали в свадебный сундук – ждать своего звездного часа.

В ночь бракосочетания жених доставал мясо птицы и угощал гостей. Это все – одновременно символ сытой жизни и многодетности семьи. Мол, чтоб детей было много, как цыплят у наседки и всегда полный сундук еды.

Подружки невесты должны принести с собой по курочке. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

А в первую брачную ночь самые близкие друзья и родственники должны объявиться под окнами молодоженов, потребовать угощений и продолжать распивать чай, пока жених с невестой остаются наедине.

Сейчас от обряда часто отказываются – все-таки неловко тревожить молодоженов в такой личный момент. Но подружки невесты на одной табасаранской свадьбе решили пожертвовать комфортом молодых и соблюсти древний обычай.

Вместо друзей жениха под окна бросились девушки. Фото: стоп-кадр видео соцсетей

Девушки забрались на стремянку и требовали курицу, или хотя бы что-нибудь к чаю. Тем временем неподалеку друзья жениха уже разводили самовар. Свой смелый поступок подружки невесты объяснили просто: «Нам так захотелось».

Ролик с необычным обрядом завирусился в сети. Но не все оценили такое решение. Кто-то осудил несоблюдение правил обычая: мол, не женское это дело – под окнами орать. А кто-то, наоборот, осудил старомодность, заявив, что в 21 веке таким поступкам не место.

Но девушки успокоили хейтеров: на их смелый поступок никто не жаловался, все от души посмеялись и остались довольны свадьбой.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru