Дроны, саморассасывающиеся винты и золото Ставрополья: как прошёл IX сезон Олимпиады «Я – профессионал»

Директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я - профессионал» Валерия Касамара Фото: Пресс-служба Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»

Валерия Александровна, поздравляем с завершением IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал». Что вас лично больше всего порадовало или удивило в этом сезоне?

Во-первых, возрастной разброс участников. Самому молодому дипломанту – 17 лет (Роман Медведев из Томского политеха, бронзовый медалист), а самому опытному – 48 лет (Людмила Завьялова из МГПУ, призер). Это показывает, что интерес к профессиональному развитию не зависит от возраста.

Во-вторых, реальные разработки наших участников. Георгий Скуфинский (двукратный золотой медалист) создал дрон, который обследует вертикальные металлические конструкции – там, куда человеку трудно добраться. А Элеонора Чистюхина (бронзовый медалист) разработала саморассасывающиеся медицинские винты и пластины – и уже получила грант от Альфа-Банка. Это примеры того, как олимпиада становится средой для создания инноваций.

В этом году Ставропольский государственный аграрный университет впервые стал вузом-организатором по направлению «Ветеринария и зоотехния». Как вы оцениваете этот опыт?

Это очень важный шаг. Олимпиада «Я – профессионал» изначально задумывалась как проект, который доступен студентам вне зависимости от того, в каком городе они учатся. Когда университет из региона становится организатором, он утверждает себя как центр компетенций по направлению и дает местным студентам возможность участвовать в финалах, не уезжая за тысячи километров.

Ставропольский ГАУ отлично справился с ролью организатора. Направление «Ветеринария и зоотехния» востребовано на Северном Кавказе, где сельское хозяйство и животноводство – ключевые отрасли. Мы получили положительные отзывы от участников и экспертов. Такие практики мы будем тиражировать – чем больше региональных вузов станут площадками олимпиады, тем лучше.

Ставропольский ГАУ вошел в число 16 вузов, которые впервые получили медали олимпиады. Расскажите подробнее: кто из студентов университета стал медалистом?

Да, это действительно знаковое событие. Студентка Ставропольского ГАУ Хадижа Тамаева получила золотую медаль по направлению «Ветеринария и зоотехния». Три человека стали серебряными медалистами и еще трое – бронзовыми.

Для университета такие победы – подтверждение качества образования и уровня подготовки студентов. Для региона – сигнал, что здесь готовят конкурентоспособных специалистов, которых замечают на федеральном уровне. Для нас, организаторов олимпиады, это доказательство того, что страна богата талантами, главное – помочь им проявить себя. Мы очень рады, что ставропольские ребята вливаются в сообщество профессионалов.

Какие еще вузы региона и студенты проявили себя в IX сезоне?

Помимо Ставропольского ГАУ, дипломанты олимпиады есть в Северо-Кавказском федеральном университете, Пятигорском государственном университете, Ставропольском государственном педагогическом институте и его филиале в Буденновске и других вузах. Впервые в число дипломантов вошли представители Северо-Кавказского института (филиала) Президентской академии. Это говорит о том, что олимпиада интегрируется в работу любых образовательных учреждений, не только в крупные университеты.

Что бы вы пожелали студентам Ставрополья, которые планируют участвовать в юбилейном X сезоне? Как им лучше подготовиться, на что обращать внимание?

Мой совет – верить в себя и не бояться пробовать. Все материалы олимпиады доступны онлайн: вебинары, демоверсии, тесты прошлых лет. Главное – это мотивация и настойчивость. Найдите преподавателя-наставника в своем вузе, который сможет вас поддержать. Объединяйтесь в студенческие команды, решайте кейсы вместе. Истории этого сезона подтверждают, что успехов может добиться любой, у кого есть желание, интерес к своему делу и упорство.