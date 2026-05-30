Черная, белая, красная: на Ставрополье начинается сезон черешни

В магазинах и на рынках Ставрополья уже появляется первая черешня. Еще неделя-другая и от многообразия сортов будут разбегаться глаза. Красная, желтая, темно-вишневая, почти белая – каждый найдет себе сорт по вкусу. Ведь любая черешня не только вкусная, но и полезная ягода.

«У черешни высокое содержание витаминов С, К, А, Е, группы В и других полезных микроэлементов У ягод невысокая калорийность и большое содержание клетчатки. Фрукт очищает организм от токсинов, регулируют работу желудочно-кишечного тракта, полезен при болезнях почек и гипертонии, – говорит к.м.н., врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории Марина Перекалина. – Тем не менее осторожно к черешне нужно относиться людям, страдающих пищевой аллергией. Особенно гипоаллергенны плоды белых сортов. Отказаться от употребления ягод также стоит людям с сахарным диабетом и при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта».

Как говорит врач, черешня способствует газообразованию, болям в животе, вздутию, нестабильному стулу. Но дискомфорт со временем пройдет, а вот немытые плоды могут стать причиной развития отравлений, а также инфекционных заболеваний. За время созревания ягод, на них попадает дождь, пыль, химические вещества, личинки насекомых и большое количество микроорганизмов. Загрязнители также попадают на ягоды при хранении, транспортировки, продажи.

«Тщательно промойте черешню перед едой и никогда не дегустируйте немытые ягоды на рынке. Это касается любых фруктов и овощей, – говорит Марина Перекалина. – За один раз рекомендуется употреблять не больше 300-400 граммов».

Чтобы купить сладкую и полезную ягоду, нужно знать несколько секретов, говорят в региональном управлении Роспотребнадзора.

- У хорошей черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Матовая поверхность и отсутствие отблеска говорят о том, что ягода сорвана давно.

- Мякоть качественной ягоды плотная и упругая. Если черешня мягкая, скорее всего она перезрела или начала портиться.

- Обязательно должна быть плодоножка. Если ее нет, то в месте прикрепления ее к плоду образуются ворота для попадания грязи и микробов. Плодоножка свежей ягоды эластичная и зеленого цвета.

- У спелой хорошей черешни насыщенный аромат.

Если не планируете съесть ягоды в ближайшее время, сразу поместите их на хранение в холодильник в бумажном пакете или любой пластиковой емкости. Ягоды для хранения не мойте и не отделяйте от черешков, это увеличит срок хранения.

