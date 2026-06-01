Бродячие собаки напали на детей в Минводах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье разбираются в обстоятельствах нападения бездомных собак на детей. Инцидент произошел в Минеральных Водах, на улицах Дружбы и Островского. Здесь бездомные собаки напали на двух детей 8 и 9 лет, покусав ребятам ногу и ухо. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Информация о нападении появилась в местных социальных сетях. Глава регионального управления Следственного комитета поручил провести проверку. По её итогам в следственном отделе по Минеральным Водам возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ - «Халатность». Максимальное наказание по данной статье – до семи лет лишения свободы.

Собаки покусали детей за руку и ухо. Фото: СУ СКР по СК

«Проводятся следственные и иные процессуальные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также приняты меры к организации отлова безнадзорных животных», - сообщает краевой Следком.

Прокуратура Ставропольского края также взяла ситуацию на контроль. Ведомство проведёт проверку и оценит, как в городе исполняется законодательство об ответственном обращении с животными.

